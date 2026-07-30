Neverhack : 11 millions d’euros pour accélérer sur l’IA et la cybersécurité souveraines

Née en 2021 de la fusion entre Silicom, cabinet de conseil spécialiste de la cyber, et Seela, un centre de formation spécialisé en ligne, Neverhack (anciennement Pr0ph3cy) a annoncé avoir clôturé en juin une levée de fonds de 11 millions d’euros. Celle-ci a été réalisée auprès de ses actionnaires institutionnels Carlyle et IK Partners. D'après Arthur Bataille, son dirigeant fondateur, cette opération doit permettre au groupe d’accélérer son développement commercial et ses investissements dans l’intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Les fonds devraient notamment être consacrés au développement au renforcement d’infrastructures destinées à protéger les informations sensibles ainsi qu’au déploiement de capacités GPU en France, en Italie et en Estonie. L’entreprise prévoit également de renforcer ses équipes techniques et commerciales pour accompagner cette nouvelle phase de croissance.

Une nouvelle gouvernance pour accompagner l’expansion internationale

L’entreprise, dont le siège est à Guyancourt, revendique aujourd’hui plus de 1 200 collaborateurs présents dans 12 pays et un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros. Le groupe indique accompagner plus de 80 % des entreprises du SBF 120, parmi lesquelles Naval Group, Thales et Airbus, sur leurs enjeux de cybersécurité, d’intelligence artificielle et de souveraineté numérique. Cette annonce s’accompagne d’une évolution de la gouvernance. Arthur Bataille, fondateur et deuxième actionnaire du groupe, devient Executive Chairman afin de piloter la stratégie autour de l’innovation, de l’IA, de la cybersécurité souveraine et du développement international. Frédéric Sarrailh est nommé CEO pour assurer l’exécution opérationnelle, tandis que Gianvittorio Abate conserve son poste de Managing Partner Europe du Sud.