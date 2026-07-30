Le numérique responsable commence par la gouvernance de la donnée

Avant de parler d’IA frugale ou de green IT, les organisations doivent résoudre un problème plus fondamental : la qualité et la gouvernance de leurs données. Depuis deux ans, la question du numérique responsable s’impose dans toutes les directions générales. Sobriété numérique, réduction de l’empreinte carbone du cloud, IA frugale… les initiatives se multiplient. Mais dans la pratique, un constat s’impose dans la plupart des organisations : nous cherchons souvent à optimiser un système dont les fondations ne sont pas maîtrisées. Or la première source de gaspillage numérique n’est pas technologique. Elle est informationnelle. Dans de nombreuses entreprises européennes, la donnée est aujourd’hui :- dupliquée dans des dizaines de systèmes- stockée sans cycle de vie clair- de qualité incertaine- difficilement exploitable- et souvent recalculée ou retraitée en permanence. Chaque pipeline inutile, chaque recalcul analytique, chaque duplication de données consomme de la puissance de calcul, du stockage et de l’énergie.

La dette data est devenue une dette environnementale… et économique. Ce phénomène est loin d’être théorique. Dans un grand groupe européen du secteur de l’énergie que nous avons accompagné récemment, plus de 60 % des flux analytiques traitaient des données déjà présentes ailleurs dans le système d’information, mais sous des formats ou des référentiels différents. Résultat : des pipelines redondants, des traitements analytiques multipliés inutilement et des capacités de calcul mobilisées en permanence pour retraiter la même information. En structurant les référentiels clés et en mettant en place une gouvernance des données commune, l’organisation a pu réduire de près de 40 % certains traitements analytiques récurrents, tout en améliorant la qualité des analyses produites. Autrement dit : moins de calcul, moins de stockage, mais plus de valeur.

L’illusion de l’optimisation technologique Face à ces constats, la tentation est grande de chercher des solutions technologiques : datacenters plus efficaces, modèles d’IA plus frugaux, optimisation des infrastructures cloud. Ces initiatives sont nécessaires. Mais elles restent insuffisantes si la donnée elle-même n’est pas maîtrisée. Former un modèle d’intelligence artificielle sur des données mal gouvernées ne rend pas l’IA responsable. C’est simplement industrialiser l’inefficience.

L’action concrète à mener dès aujourd’hui Pour les dirigeants, la priorité devrait être claire : faire de la gouvernance des données un pilier du numérique responsable. Cela passe par quatre décisions structurantes. D'abord, structurer les actifs data : identifier les données réellement stratégiques, supprimer les redondances inutiles et rationaliser les architectures de stockage. Ensuite, mettre en place une gouvernance claire. C'est à dire désigner des responsables de données, définir des politiques de qualité, organiser le cycle de vie de la donnée et structurer les référentiels communs. Par ailleurs, il est essentiel d'industrialiser la qualité des données : automatiser les contrôles, détecter les anomalies et éviter les retraitements multiples qui multiplient les calculs et les flux techniques. Enfin, il faudra aligner les usages d’IA sur des fondations solides. Une IA responsable commence toujours par une donnée fiable, traçable et maîtrisée.

Un levier à la fois écologique et économique Cette approche présente un avantage majeur : elle aligne immédiatement responsabilité environnementale et performance économique. Moins de duplication de données signifie moins de stockage, moins de calcul, moins de pipelines techniques, moins de maintenance et moins de complexité opérationnelle. Les organisations qui structurent leurs actifs data constatent généralement une réduction significative des volumes de traitement, une amélioration de la performance analytique, une accélération des projets d’intelligence artificielle. Autrement dit : un numérique plus responsable est aussi un numérique plus efficace.

Repenser la responsabilité numérique à l’ère de l’IA L’explosion des usages d’intelligence artificielle rend ce sujet encore plus critique. Chaque modèle, chaque agent intelligent, chaque automatisation repose sur des volumes de données toujours plus importants. Sans discipline dans la gestion de ces données, les organisations risquent d’industrialiser une consommation numérique exponentielle. Le numérique responsable ne peut donc plus être traité uniquement comme un sujet IT ou RSE. Il devient un enjeu stratégique de gouvernance de l’information.