L’Arcep veut intégrer les fournisseurs d’IA générative à son baromètre environnemental

L’Arcep a ouvert une consultation publique sur un projet de décision destiné à enrichir son enquête annuelle « Pour un numérique soutenable ». À partir de la campagne de collecte prévue en 2027, les fournisseurs de services d’IA générative seraient intégrés au dispositif afin de mieux documenter les impacts environnementaux de ces technologies. L’autorité souhaite notamment recueillir des données sur les émissions de gaz à effet de serre associées aux services d’IA, les caractéristiques des modèles les plus utilisés en France, ainsi que les ressources mobilisées lors des phases d’entraînement et d’inférence, comme la puissance de calcul, le temps d’utilisation des processeurs ou la consommation énergétique.

De nouveaux indicateurs pour les centres de données

Le projet prévoit également d’enrichir les informations collectées auprès des opérateurs de centres de données et des fournisseurs de cloud disposant de leurs propres infrastructures. Les nouveaux indicateurs doivent permettre d’évaluer le potentiel de valorisation de la chaleur fatale, de mesurer l’impact des différents systèmes de refroidissement sur l’empreinte environnementale des datacenters et de répondre aux obligations européennes en matière de reporting. La consultation publique est ouverte jusqu’au 30 septembre 2026. Les contributions serviront à finaliser la décision, attendue d’ici la fin de l’année, dans le cadre de la stratégie « Ambition 2030 » de l’Arcep visant à améliorer la connaissance des impacts environnementaux du numérique.