Quantique
ColibriTD lève 4 millions d’euros pour pousser ses usages industriels
La deeptech française ColibriTD a bouclé le 27 août une levée de 4 millions d’euros menée par Earlybird. Elle veut accélérer la R&D de son logiciel de simulation quantique.
Entre promesse quantique et réalité industrielle, le chemin reste long. ColibriTD vient d’y ajouter 4 millions d’euros. Fondée en 2019 par Laurent Guiraud et Hacène Goudjil, la start-up parisienne boucle un tour de Seed mené par Earlybird Venture Capital, déjà auteur d’un investissement pre-Seed d’un million d’euros. Les fonds doivent alimenter la R&D autour de H-DES, son algorithme hybride quantique-classique de résolution d’équations différentielles. ColibriTD prévoit aussi de renforcer ses équipes de recherche et d’accélérer son développement international. L’entreprise compte aujourd’hui une vingtaine de salariés. Son pari consiste à appliquer le calcul quantique à la simulation multiphysique, avec des terrains allant de la dynamique des fluides à la déformation des matériaux. Une ambition encore tributaire des capacités du matériel quantique et de la démonstration d’un avantage face aux méthodes de calcul classiques. La levée doit précisément donner à ColibriTD davantage de temps et de moyens pour franchir cette étape.
Sept projets pour éprouver la technologie
ColibriTD dispose déjà de premiers terrains d’expérimentation. La société revendique sept projets de co-construction menés à terme dans six secteurs, avec notamment Thales, l’Agence spatiale européenne et BMW. Elle ne communique toutefois ni résultats chiffrés, ni gains de performance face au calcul classique, ni informations sur un éventuel passage en production. Dans un quantique encore dominé par les expérimentations, la capacité à transformer des preuves de concept en usages récurrents pèsera davantage que leur seul nombre. ColibriTD mise aussi sur une architecture indépendante d’un fournisseur de matériel. H-DES peut fonctionner avec plusieurs environnements, parmi lesquels IBM, AWS Braket et le français Quobly. Cette stratégie lui permet de ne pas arrimer son logiciel à une seule trajectoire technologique alors que les architectures quantiques restent en compétition. Depuis août 2025, la start-up est accompagnée par le Village by CA Paris, notamment pour confronter sa technologie à des problématiques d’entreprises. Avec ces 4 millions d’euros, ColibriTD finance désormais moins une promesse quantique qu’une démonstration attendue par tout le secteur. Celle de sa valeur industrielle.