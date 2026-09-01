La grande bascule numérique commence… dans le brouillard 

“Je reçois un PDF, donc c’est bon, me disent encore certains clients. Sauf que non”, recadre Sabrina Sabbah-Pagès, experte-comptable. Ce mardi 1er septembre, la réforme de la facturation électronique interentreprise entre en vigueur en France. Mais entre e-reporting, plateformes, e-invoincing, cycle de vie de la facture... les concernés se perdent au cœur d’un labyrinthe sémantique. L’occasion de décortiquer ce bouleversement. Pour cette rentrée, toutes les entreprises assujetties à la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) doivent être capables de recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée (PA), soit un opérateur privé certifié par l'administration fiscale française. “Les factures deviennent complètement numériques”, explique Nicolas Rossato, spécialiste facturation électronique chez Sage. Presque vivantes, leur statut s’actualisent en temps réel - reçue, acceptée, mise en paiement puis payée - et ces informations remontent automatiquement dans les logiciels d’entreprises. En théorie, l’outil sonne la fin des allers-retours entre la comptabilité et le reste des équipes. Du côté des grandes entreprises et des ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), elles doivent non seulement être capables de recevoir mais aussi d’émettre ces factures électroniques. Elles sont également concernées par le e-reporting, c’est-à-dire la transmission à l’administration fiscale des données de transaction et de paiement pour les opérations qui ne passent pas par le circuit classique B2B français. Des contraintes qui seront étendues aux PME dès septembre 2027. Sur le papier, la mécanique promet automatisation et gain de temps. Dans les faits, des millions d’entreprises doivent s’insérer dans un nouvel écosystème technique, et ce, avec des niveaux de maturité souvent inégaux. La facture n’est plus un document, mais une donnée Face à l’ampleur du chantier, le gouvernement prévoit une période de tolérance et de bienveillance dans l’application des sanctions. Leurs montants s’élèvent à 50 euros la non-émission électronique, 500 euros la non-transmission d’e-reporting et 500 puis 1000 euros par trimestre pour non-recours à une PA. Durant cette période de rodage, jusqu’à fin 2026, les entreprises peuvent être exemptées d'amendes en cas de difficulté technique, à condition d’être documentée. “À chaque fois, il faut retrouver des traces de la bonne foi de l’entreprise et des actions qu’elle met en place pour se mettre en conformité”, explique Nicolas Rossato.

"Aucun pays n’a effectué sa transition à 100 % du premier coup. En Italie, le pays a mis environ un an à se stabiliser” — Nicolas Rossato, spécialiste facturation électronique chez Sage

Le choix d’une plateforme agréée, et son inscription dans l’annuaire, constitue une première preuve, tout comme des emails avec des fournisseurs ou des tickets supports. D’après le baromètre OpinionWay, 62% des entreprises avaient établit un plan d'action dès février 2026. Mais l'exécution technique, elle, peine à émerger. “Aucun pays n’a effectué sa transition à 100 % du premier coup. En Italie, le pays a mis environ un an à se stabiliser”, ajoute-t-il. Les entreprises concernées ont pris le pli de doubler l’envoi des factures, l’une par PA et, l’autre, de façon traditionnelle, par email. Une fois ces premiers couacs absorbés, la réforme devrait surtout rebattre les cartes du traitement quotidien des factures. Et, avec elle, le rôle de ceux qui les manipulent : les experts comptables. L’expert-comptable, nouveau guide technologique “À l'époque, un expert-comptable récupérait une boîte à chaussures, dans le meilleur des cas. À l'intérieur, il y avait les factures. On les comptabilisait, on produisait les déclarations de TVA, puis le bilan.”, ironise Sabrina Sabbah-Pagès, experte-comptable. Après le papier, puis les PDF et l’OCR (Reconnaissance Optique de Caractères), la facturation électronique pousse d’un cran l’automatisation du métier. Les factures pourront être reçues nativement dans les logiciels comptables. Un virage conséquent pour une profession longtemps chargée de raconter l’entreprise au passé, à travers ses comptes et ses bilans. "Je pense que tous mes confrères diront la même chose sur un point : la part du conseil se renforce”, déclare l’experte-comptable. D’après le baromètre OpinionWay publié en avril 2026, 61 % des entreprises accompagnées d’un expert-comptable le cite comme première source d’informations.

En février dernier, seuls 35% des entreprises avaient choisi leur PA et 40% ne savaient pas vers laquelle se tourner (Baromètre OpinionWay - Avril 2026)

Et la première interrogation que Sabrina Sabbah-Pagès tient à éclaircir, c’est celui du choix de sa plateforme agréée, au milieu d’environ 150 propositions. En février dernier, seuls 35% des entreprises avaient choisi leur PA et 40% ne savaient pas vers laquelle se tourner (OpinionWay). Depuis le décret du 27 juillet 2026, l’entreprise peut déléguer ce choix à l’expert-comptable via “le mandat opt-in". Cette délégation comprend l'inscription de ses adresses de réception dans l'annuaire de l'administration. Il endosse ainsi un rôle de prescripteur technologique. Mais pas question d’empiler les solutions. “Cela n’a pas de sens de comparer 150 solutions si, de toute façon, on utilise déjà un outil qui propose cette fonctionnalité”, assure Sabrina Sabbah-Pagès. Les logiciels comptables, métiers et même les banques proposent déjà ces services. Une ligne de conduite qui paraît facile à suivre... Entre les groupes rompus aux outils numériques et les professionnels encore sur Excel, les entreprises n’abordent pas la réforme avec les mêmes armes ni les mêmes budgets.

Le marché des plateformes à l’épreuve de l’interopérabilité... Le projet de loi initial projetait l’utilisation d’un portail public de facturation (PPF) gratuit, avant de le remplacer par les PA privées. Le coût des plateformes agrées, encore difficiles à estimer, est qualifié de “nouvelle charge injuste pour les entreprises” par la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises). “Si je schématise, une plateforme agréée a un coût. Avant, je n’en avais pas, maintenant je suis obligé d’en prendre une et il y a un abonnement associé . ”, explique Nicolas Rossato. Le prix d’abonnement varie en fonction de la taille de l’entreprise. Il faut compter entre 0 et 50€ le mois pour les micro-entrepreneurs et les TPE, entre 50 et 250 pour les PME. Les ETI et grands groupes nécessitent des solutions et des intégrations sur mesure, dont les devis débutent à 250€ par mois. La simplification recherchée par l'administration apparaît alors comme un transfert de charge financière et administrative vers les entreprises, en particulier les plus fragiles. Encore faut-il opter pour la bonne solution. “La question est de savoir qui est mature et qui peut échanger ses données avec les autres.”, rappelle l’expert de Sage. Si l’État mise sur l’interopérabilité de ces plateformes, son pilote en a révélé la difficulté. Lancé en février, le test sur le réseau de production a permis aux PA d’échanger des factures en avant-première. Sur les 150 acteurs, les niveaux de maturité diffèrent, allant des éditeurs historiquement dans la facturation électronique, aux outils métiers novices dans la pratique. “Si une plateforme n’est pas capable de discuter avec ses voisines, elle finira par se voir retirer son agrément. Il y aura potentiellement des pots cassés . ”, assène Nicolas Rossato. La reconnaissance de l’État peut, en effet, être retirée au motif de non-interopérabilité ainsi qu’en cas d’échec aux tests de cybersécurité à venir du gouvernement. Un statut fragile qui rend les PA peu rassurantes aux yeux des entreprises. ... et de la cybersécurité La facture n’est plus le seul enjeu. En transitant par les PA, elle expose des données commerciales capables de cartographier les relations économiques d’une entreprise, de ses fournisseurs et de ses clients. Un matériau sensible au cœur de la cybersécurité. Les plateformes hébergées dans le cloud doivent recourir à un environnement SecNumCloud et répondre à la norme ISO 27001. Mais les certifications ne suffisent plus. “Il est possible que l’aspect sécurité n’ait pas été suffisamment testé, puisqu’on nous demande maintenant d’en faire la preuve, bien après avoir été accrédités”, commente Jean-Cyril Schütterlé, vice-président produit, facturation électronique et conformité de Sovos. L’État veut désormais éprouver leur résistance en conditions réelles, au moyen d’audits de leur architecture, leur configuration et leur code, complétés par des tests d’intrusion. “Si la preuve du plus haut niveau de sécurité n’est pas assurée, les opérations d’une plateforme seront suspendues”, précise le ministère de l’Action et des Comptes publics dans un communiqué.

“Il est possible que l’aspect sécurité n’ait pas été suffisamment testé, puisqu’on nous demande maintenant d’en faire la preuve, bien après avoir été accrédités” — Jean-Cyril Schütterlé, vice-président produit, facturation électronique et conformité de Sovos