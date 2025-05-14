Dernières publications
Société générale expérimente tous azimuts
En 2017, Frédéric Oudéa, directeur général de Société générale, s’est beaucoup exprimé sur l’avenir de la banque face aux nouvelles technologies. Les évolutions en cours du comportement des usagers transforment les services bancaires, imposant aux acteurs du secteur de revoir leur business model.
Quand les villes s’intéressent à la blockchain…
Cette récente méthode de sécurisation et d’authentification des transactions, et toutes les applications qui en émergent, intéresse de plus en plus décideurs politiques et économiques.
Arnaud Touati (Alto Avocats) « Les assistants virtuels sont à l’image de leurs éditeurs »
En mars 2016, l’agent conversationnel de Microsoft, Tay, était retiré de Twitter, car il tenait des propos injurieux et racistes. L’associé fondateur du cabinet Alto Avocats, spécialiste des nouvelles technologies, revient sur cette affaire.
Philippe Dewost (Caisse des dépôts) – « La blockchain est un sujet de réseaux »
Le directeur adjoint de la Mission Programme d’Investissements d’Avenir, en charge de l’économie numérique de la Caisse des dépôts, copilote, avec Nadia Filali, l’initiative LaBChain sur la technologie blockchain.
Sylvie Bretones (Vinci) « Le big data est un sujet difficile, même dans les grands groupes »
Depuis janvier 2016, la directrice financière maîtrise d’ouvrage chez Vinci Concessions, anime également les projets « big data » de Vinci. Dans ce groupe très décentralisé, à elle d’identifier les lanceurs d’idées et de donner l’impulsion pour mieux faire comprendre les enjeux
Crowdfunding : à la croisée des chemins
Les plateformes de crowdfunding sont plus agiles que les banques traditionnelles, mais leur usage peine à se massifier.
Le Ceti croise la toile avec le numérique
Le textile innove à tous les niveaux. C’est ce que veut prouver le Ceti à Tourcoing (Nord), dont la stratégie numérique repose sur le Design Thinking, le modélisme 3D et l’impression 3D, et l’Internet des objets.
La blockchain, tiers de confiance universel ?
Après le bitcoin, c’est à la blockchain de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Un nombre croissant d’acteurs investisse temps et argent dans cet « Internet des transactions ».
C’est quoi une « fintech » exactement ?
Ce néologisme – contraction de « finance » et de « technologie », a désormais une définition officielle, donnée par la toute récente association France Fintech, présidée par Alain Clot.
Le bitcoin, une monnaie plutôt tendance
Que se passe-t-il lorsque les habitants d’un pays ne croient plus en leur monnaie? Ils achètent des bitcoins ! Une tendance observée chez les Grecs en juin dernier alors qu’ils craignaient un « Grexit » et, en mars 2013, lors de la crise chypriote…
3 questions à… Alain Clot, Président de France Fintech et dirigeant de The Assets
Alain Clot, Président de France Fintech et dirigeant de The Assets, place de marché internationale dédiée aux actifs d’entreprise, a répondu à nos questions concernant l'association France FinTech et l'avenir de la FinTech en France.
10 start-up de la Fintech prêtes à conquérir le monde
Accueil à Bercy du « Jeudigital » dédié aux start-up de la Fintech en mars, labellisation de 28 start-up financières par le pôle de compétitivité parisien Finance Innovation en mai, création de France Fintech en juin...
Bernard-Louis Roques (Truffle Capital) "En France, les dés ne sont pas jetés"
Truffle FinTech Incubator, le premier incubateur privé dédié aux Fintech, a été inauguré en juin dernier à Paris par Truffle Capital.
Agriculture - Des paysans de plus en plus “mobiles”
De la documentation électronique des travaux des champs, effectuée directement sur la parcelle, au suivi et à la commande de machines, en passant par la vente de produits sur Internet… l’agriculteur dispose de nombreuses applications destinées à améliorer ses conditions de travail.
80 solutions pour vous faciliter la vie et... dépenser moins
La rentrée est passée ! Encore plein de bonnes résolutions il y a peu, vous vous sentez déjà débordés.
Quatre applications web utiles pour votre vie en société
La rédaction d’Alliancy, le mag vous a sélectionné quatre applications web utiles pour vous faciliter la vie et dépenser moins pour votre vie en société.
Sept applications web utiles pour vos déplacements
La rédaction d’Alliancy, le mag vous a sélectionné sept applications web utiles pour vous faciliter la vie et dépenser moins pour vos déplacements.
Douze applications web utiles pour votre vie professionnelle
La rédaction d’Alliancy, le mag vous a sélectionné douze applications utiles pour vous faciliter la vie et dépenser moins au sein de votre vie professionnelle.
Trois applications qui vont changer vos vacances
La rédaction d’Alliancy, le mag vous a sélectionné trois applications utiles pour vous faciliter la vie et dépenser moins pour vos vacances.
