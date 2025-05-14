CES 2025 : au-delà des gadgets, une nouvelle dynamique B2B

Connu pour révéler les innovations les plus futuristes, parfois gadgets, le CES de Las Vegas, qui se déroule du 7 au 10 janvier, n’en reste pas moins un rendez-vous incontournable pour les entreprises. Une mue vers le B2B lui confère une position unique sur le marché des salons de l’innovation, attirant des professionnels en quête de solutions innovantes et de partenariats stratégiques.