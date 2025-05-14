Dernières publications
Une charte universelle pour une IA responsable et éthique
Alors que l’intelligence artificielle (IA) générative s’impose dans les entreprises, Sindup, plateforme de veille stratégique, s’engage à concilier, dans une démarche éthique, innovation technologique, impacts environnementaux et sociétaux à travers une charte à vocation universelle.
IA : Paris-Saclay, symbole d’une émulation française
Alors que la France accueille un sommet international pour l’IA en février prochain, le site de recherche de Paris-Saclay souhaite montrer que la France est dans la course internationale. Un objectif de taille pour le pôle de recherche afin de conserver son attractivité et sa croissance dans l’IA.
Les investissements des entreprises françaises dans l’IA en forte croissance
Alors que l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus comme un levier stratégique dans les entreprises, ces dernières ont augmenté leur dépendance à ces solutions de près de 430 % entre 2023 et 2024.
Tardigrade AI s'associe à Valtech pour construire une infrastructure cloud répondant aux enjeux climatiques
Valtech, agence spécialisée dans l’expérience par l’innovation, a été sélectionnée par la start-up française Tardigrade AI pour concevoir une infrastructure cloud nouvelle génération. Capable de soutenir l’ambition de développement rapide de Tardigrade AI et d’optimiser et automatiser la production des diagnostics climatiques, cette plateforme est attendue pour le début de l'année 2025.
BNP Paribas migre 90 % de ses bases de données sur un cloud Oracle
Le groupe bancaire français annonce un partenariat avec Oracle pour migrer près de 90 % de ses bases de données vers une solution cloud du géant américain. Un partenariat permettant une centralisation des données et, selon le DSI du groupe BNP Paribas, un gain en souveraineté.
France 2030 : CYBR-H récompensé pour sa solution innovante de pilotage du risque cyber humain
Le projet CYBR-H, mené par Erium et Anozr Way, offrant une solution de pilotage du risque cyber humain dans les entreprises, remporte l’appel à projets France 2030 dans la catégorie “Développement des technologies innovantes critiques”.
IA : Clara Chappaz alerte contre les ingérences numériques étrangères
En déplacement auprès du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, Clara Chappaz appelle à s’armer contre les utilisations malveillantes de l’IA par des puissances étrangères.
CES 2025 : au-delà des gadgets, une nouvelle dynamique B2B
Connu pour révéler les innovations les plus futuristes, parfois gadgets, le CES de Las Vegas, qui se déroule du 7 au 10 janvier, n’en reste pas moins un rendez-vous incontournable pour les entreprises. Une mue vers le B2B lui confère une position unique sur le marché des salons de l’innovation, attirant des professionnels en quête de solutions innovantes et de partenariats stratégiques.
L’externalisation ralentit, mais la satisfaction atteint des sommets
Alors que les organisations françaises limitent leur recours aux prestataires IT externes, leur satisfaction envers ces derniers ne cesse de croître, portée par une recherche accrue d’innovation et un recentrage sur les activités stratégiques. Parallèlement, l’IA générative promet de transformer les dynamiques, renforçant l’optimisme autour des gains de productivité à venir.
L’IA pour fédérer les processus RH de Generali
La transformation digitale lancée en 2020 par l’assureur vise à centraliser les données RH dans 50 pays grâce à une plateforme unifiée soutenue par l’IA. Objectif, optimiser la gestion des talents et des performances, tout en renforçant la conformité et la sécurité, pour offrir une expérience simplifiée à ses 85 000 collaborateurs.
L’IA et le manque de formation accentuent les risques de cyberattaques
Les PME sont plus exposées que jamais aux cybermenaces. C’est ce qui ressort d’une étude menée pour Sharp par Censuswide. L’essor de l’intelligence artificielle renforce la crainte de commettre une erreur de cybersécurité. Malgré cette vulnérabilité avérée, les employeurs ont négligé la formation de leur personnel face aux cybermenaces émergentes ces deux dernières années.
Roni Carta, le gentleman hacker
À 22 ans, Roni Carta a déjà piraté légalement Google à deux reprises. Ce jeune Grenoblois autodidacte a transformé sa passion pour l’informatique en une start-up prometteuse, Lupin & Holmes, spécialisée dans le bug bounty. Un parcours atypique qui mêle précocité et créativité.
IA : optimiser les modèles pour atténuer l’impact d’une démocratisation
L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) générative à grande échelle pose la question de l’impact écologique de ces solutions. Outre une alimentation électrique grâce à de l’énergie bas carbone, un dimensionnement plus adapté des différents modèles pourrait permettre de réduire la facture.
IA en entreprise : entre ambitions élevées et obstacles persistants
Dans les entreprises, les dirigeants sont conscients du potentiel que peut leur offrir l’intelligence artificielle. Pour autant, des freins à son déploiement existent, de sorte que de nombreux projets ne franchissent pas le cap de la planification.
Simplon et Meta démocratisent l’IA auprès de trente mille personnes
Réunis au Conseil régional d'Île-de-France, près de 450 personnes ont assisté, ce mardi 10 décembre, au dernier atelier d'initiation à l'IA. Ce rendez-vous vient conclure une série de huit ateliers à travers la France, réalisés par Simplon, en partenariat avec Meta, auxquels près de trente mille personnes ont assisté.
La Poste et Orange s’associent pour l’héritage des JO
Orange et La Poste s’associent pour prolonger la durée de vie des équipements réseau installés pour Paris 2024. Près de 90 % des bornes Wi-Fi seront ainsi réemployées sur différents sites de La Poste.
Le Syntec Conseil s’engage pour l’intégration d’une IA responsable dans les entreprises
Conscient du retard pris par les entreprises françaises sur le plan de l’intelligence artificielle, Syntec Conseil se positionne pour l’intégration de solutions responsables à travers un nouveau manifeste.
Iktos met l’IA au service de la recherche pharmaceutique
Grâce à ses solutions d’intelligence artificielle appliquées à la recherche pharmaceutique, combinées à la robotisation, Iktos remporte le Trophée Alliancy 2024 dans la catégorie Confiance numérique - Meilleure innovation numérique.
L’identité numérique, une confiance à construire
Les promesses autour des identités numériques sont nombreuses pour sécuriser les échanges, qu’ils concernent les citoyens ou les entreprises. Cependant, la confiance annoncée reste à bâtir, tant autour des solutions qu’au sein des organisations.
Avec l’IA générative, un risque de fracture entre deux mondes
L’arrivée de l’IA générative pourrait permettre de répondre à un manque de main-d’œuvre. Cependant, elle pourrait également affecter des métiers qualifiés dans les villes, accentuant ainsi les écarts de revenus et de production avec les campagnes.
L’IA générative s’impose au travail : opportunités et interrogations
Plébiscitée par les salariés, l’intelligence artificielle (IA) générative soulève encore des incertitudes quant à son impact sur l’emploi. Selon une étude de l’entreprise Robert Half, les dirigeants privilégieraient une réorientation des emplois automatisés plutôt que des licenciements.
IA : Clara Chappaz, l’arbre qui ne cache pas la forêt
La secrétaire d’État au numérique et à l’intelligence artificielle (IA) enchaîne les déplacements en France comme à l’étranger pour défendre les ambitions de la France en matière d’IA. Mais ces prises de parole presque incessantes ne parviennent pas à éclipser la situation politique du pays qui pourrait gravement impacter ses ambitions.
L’Anap lance une compétition entre l’IA et les humains dans la santé
Les promesses de l’intelligence artificielle (IA) dans la santé sont nombreuses, mais avec quels gains à la clé ? Pour en avoir une idée plus précise, l’Anap (Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux) lance une compétition opposant des professionnels à l’IA, sur la gestion des plannings à l’hôpital.
EuraTechnologies et Headn lancent un Certificat Numérique Responsable
En partenariat avec Headn, acteur national de la formation, EuraTechnologies, hub de startups dans le Nord, propose un Certificat en Numérique Responsable. Cette formation s’adresse aux professionnels du numérique et vise à intégrer des pratiques durables dans les stratégies numériques.