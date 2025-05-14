Dernières publications

[Edito] A bon entendeur…

Dans les grandes écoles, des voix contraires se sont élevées ces derniers jours ! Le déclencheur ? La vidéo virale des « ingénieurs qui bifurquent » d'AgroParisTech
Attractivite-VS-souverainete-edito

[Edito] Attractivité VS souveraineté

Selon le dernier baromètre du cabinet EY, la France a conforté sa place de pays le plus attractif en Europe l’an dernier pour les investisseurs étrangers.
edito-elon-musk-twitter-600-400

[Edito] L’oiseau bleu ou l’expression de la liberté selon Elon Musk

#post_excerpt  Le rachat de Twitter par l'homme le plus riche du monde Elon Musk, quels enjeux pour la liberté d'expression et le respect entre Twittos ? 
numerique-systemique

[Edito] Un numérique systémique

A l’heure où nous bouclons cette newsletter, le prochain Premier Ministre n’est toujours pas connu. Tout comme la place du numérique dans le futur gouvernement.
edito-100-usine-2050

[Edito] 100 nouvelles usines par an d’ici 2025

Lancé dans le cadre de France2030, le « Plan Startups et PME industrielles » se met en ordre de bataille pour se déployer ! Bpifrance présentait son ...
edito-ou-va-le-numérique

[Edito] Où va le numérique ?

Décidément, le numérique n’est pas une priorité en politique ! Certes, Bruno le Maire pilote depuis quelques semaines un « grand » ministère de l’Economie...
NL_Header_20220902-edito

[Edito] Couper le wifi ne suffira pas !

Pour accélérer la transition énergétique de la France, il faudra tous se mobiliser et les entreprises du numérique et des télécoms comptent bien y contribuer.
Header-20220909-Edito

[Edito] Frilosité sur la French Tech

Si l’activité des start-up françaises a bondi de 30 % en 2021, selon un récent rapport de la Banque de France, ce ne sera peut-être pas le cas en 2022.
Miniature-Youtube-600x400

Trophée Start-up Numérique : ouverture des candidatures du concours pour booster votre projet !

A l’occasion de l’ouverture des candidatures du Trophée Start-up Numérique, C. Moal, s’est entretenue avec S. Cauwet, le directeur de l’incubateur IMT Starter.
600x400-edito-nouveau-ministre-20220708

[Edito] Le numérique a son « ministre » !

Jean-Noël Barrot, député Modem des Yvelines proche de François Bayrou, a été nommé ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.
Coup de boost verizon

[🎥Coup de Boost] Cybersécurité : quels enseignements retenir du DBIR 2022 de Verizon ?

Echange avec Marc Chousterman, Principal Cybersecurity Architech de Verizon autour des principaux enseignements du DBIR 2022.

[Edito] Paris, épicentre de l’innovation mondiale

Le salon #Vivatech2022 se déroule cette semaine en fanfare Porte de Versailles à Paris. Après deux années de crise sanitaire qui ont fortement impacté les rencontres précédentes, c’est de nouveau l’occasion de...
600x400-internet-mondial-ouvert-libre

[Edito] Pour un internet mondial « ouvert et libre »

Dans un contexte de tensions cyber mal encadrées par le droit international, le futur d’internet interroge. Focus sur la Déclaration pour l’avenir d’internet.  
