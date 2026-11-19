Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026, des attaquants ont pris la main sur les installations frigorifiques de plusieurs centaines de supermarchés français. Selon la presse, ils ont détourné la fonction de dégivrage pour porter certaines consignes à 50 °C, et des magasins ont dû jeter leurs produits frais. Le CERT-FR a confirmé de nombreuses compromissions de contrôleurs Danfoss des séries AK-SM et AK-SC, puis étendu son alerte aux superviseurs xweb de Copeland et de sa marque Dixell.

D’après Danfoss, la plupart des unités touchées étaient des modèles en fin de vie, privés de toute mise à jour de sécurité. Des AK-SM 800A plus récents ont aussi été atteints, faute de micrologiciel à jour. Aucune donnée volée, aucun système de paiement touché : une simple modification de paramètres a suffi à provoquer des pertes physiques et économiques immédiates.

Qu'aurait changé le Cyber Resilience Act (CRA) s'il avait été déjà complètement opérationnel ? Moins qu’on ne le croit. Le règlement européen améliorera la conception des futurs équipements et impose déjà des obligations de notification. Il ne corrigera pas rétroactivement les fragilités du parc installé, et ne garantira pas que les exploitants appliquent les bonnes pratiques. Car la sécurité d’un produit connecté repose sur une chaîne de connaissances, de décisions et de responsabilités qui doit tenir bien après la vente.

Un règlement déjà applicable, mais pas encore en entier

La plupart des entreprises associent le CRA à décembre 2027, date à laquelle s’appliqueront ses principales exigences : sécurité dès la conception, gestion des vulnérabilités, documentation technique, évaluation de la conformité. Une première échéance est pourtant passée. Depuis le 11 septembre 2026, l’article 14 du règlement (UE) 2024/2847 oblige les fabricants à notifier les vulnérabilités activement exploitées de leurs produits et les incidents graves affectant leur sécurité. Une alerte précoce est due sous 24 heures après la prise de connaissance, une notification complète sous 72 heures, puis un rapport final, le tout via la plateforme unique de signalement de l’ENISA, qui les transmet au CSIRT compétent.

Toute faille n’est pas pour autant à déclarer. Une vulnérabilité n’est réputée activement exploitée que si des éléments fiables attestent une exploitation malveillante, et les incidents graves obéissent à des critères distincts. Des compromissions constatées ne suffisent donc pas à établir le manquement d’un fabricant. Le CERT-FR n’a attribué les intrusions à aucune vulnérabilité précise, et l’on ignore publiquement si des notifications ont été faites. Le CRA ne sanctionne pas mécaniquement tout incident : il exige une capacité de réaction et de transparence lorsque les critères sont réunis. C’est là qu’apparaît son paradoxe.

Plus maintenu, toujours à notifier

L’article 69 n’impose pas de remettre en conformité les produits mis sur le marché avant décembre 2027, sauf modification substantielle. Mais l’obligation de notification s’applique aussi à eux. Interrogée par Recorded Future News après les attaques, l’ENISA l’a précisé : elle couvre des produits en fin de vie qui ne sont plus vendus dans l’Union mais restent en service, et survit à la fin de la période de support. Le CRA n’impose pas, en revanche, de corriger ces produits historiques. Un fabricant peut donc devoir déclarer un problème sans être tenu, au titre du règlement, de le résoudre.

Le paradoxe n’est qu’apparent. Il traduit une réalité industrielle : les équipements vivent plus longtemps que les logiciels, les fournisseurs et les équipes qui les ont conçus. Danfoss a retiré l’AK-SC 355 de son catalogue en 2016 et déclaré l’AK-SM 800 en fin de vie en 2021. Des années plus tard, ces contrôleurs pilotaient encore la chaîne du froid de magasins, accessibles depuis Internet. La fin du support est une décision commerciale, et clairement, elle ne fait pas disparaître le risque.

La dette de connaissance, angle mort de l’industrie

Les entreprises savent gérer la dette technique, mais les produits connectés en révèlent une autre, plus insidieuse : la dette de connaissance. À la conception, les équipes maîtrisent l’architecture, les composants, les versions et les dépendances d’un équipement. Puis les fournisseurs changent, des versions spécifiques partent chez certains clients, les équipes se réorganisent, les contrats de maintenance évoluent. Le produit fonctionne toujours, mais plus personne n’a une vision complète de ce qui tourne réellement sur le terrain.

Or, pour savoir quels équipements sont exposés, le modèle ne suffit pas. Il faut la version logicielle, la configuration, les conditions d’accès à distance et les protections effectivement en place. Une nomenclature logicielle (SBOM) aide à reconstituer les dépendances, mais n'a pas la granularité pour indiquer les configurations déployées, ni de l’exploitabilité d’une faille dans un environnement donné.

Le problème devient donc organisationnel. La R&D connaît la conception initiale, les achats les fournisseurs, les équipes produit les gammes, la cybersécurité les menaces, le service client les incidents du terrain. Intégrateurs et mainteneurs connaissent parfois mieux que le fabricant la configuration réelle des systèmes. Les données existent, mais elles sont fragmentées. Les industriels savent mieux retracer ce qu’ils ont livré que déterminer ce qui fonctionne encore, dans quelle version et avec quelles protections.

Le CRA ne sécurisera pas un équipement à la place de son exploitant

C’est sans doute la leçon majeure de cette affaire. Rappelant qu’exposer une interface de gestion sur Internet est contraire aux bonnes pratiques, le CERT-FR a recommandé de supprimer toute exposition directe, de vérifier l’intégralité des configurations, dont les plages de dégivrage, et de ne rétablir les accès que par un VPN sécurisé ou un réseau protégé. Il prévient qu’un équipement en fin de vie laissé exposé sera très probablement compromis, et qu’une réinitialisation ne le protège pas d’une nouvelle intrusion. Un détail en dit long : avant de couper la remontée des données vers le frigoriste, il invite les exploitants à vérifier leur contrat d’assurance. Même dans l’urgence, la décision de sécurité est prise dans un écheveau de contrats.

À partir de décembre 2027, le CRA imposera aux nouveaux produits une sécurité dès la conception, une surface d’attaque réduite et une protection contre les accès non autorisés. C’est un progrès réel. Mais il ne remplace ni la maintenance, ni la gestion des accès, ni la segmentation des réseaux. Qui détecte une anomalie ? Qui sait en comprendre l’origine ? Qui peut corriger ? Qui décide de garder en service un équipement qui ne reçoit plus de mises à jour ? Ces décisions se répartissent entre le constructeur, le frigoriste, l’intégrateur, le mainteneur et l’exploitant. Le risque, lui, ignore cette répartition contractuelle. Le CRA renforce la responsabilité des fabricants. Il ne dispense pas d’une responsabilité opérationnelle partagée.

Une question de gouvernance avant d’être technique

Le CRA s’ajoute à la directive NIS2 sans s’y superposer. Dans l’alimentaire, NIS2 vise la distribution en gros et la production industrielle, pas le commerce de détail en tant que tel. Entre un fabricant soumis au CRA pour la notification et un exploitant souvent hors du périmètre de NIS2, la sécurité du parc installé repose largement sur les contrats.

Un contrôleur frigorifique relève de l’automatisme industriel, dépend d’un logiciel, conditionne une activité commerciale, peut être maintenu par un prestataire et rester accessible à distance par un réseau tiers. Sa sécurité ne peut plus relever d’une fonction isolée. Pour une direction générale, la question est simple : qui possède la vision d’ensemble du produit une fois installé ? La réponse peut être collective. Elle doit être organisée.

Un indicateur permet de le vérifier : le temps nécessaire pour passer d’une alerte crédible à une décision documentée sur un produit précis, ce que j’appelle le Signal-to-Decision Time. Ce n’est pas une exigence réglementaire, et il ne repousse en rien le point de départ légal d’une notification. Mais il mesure la capacité réelle d’une organisation à réunir les preuves et à décider. Le meilleur moyen de l’éprouver est un exercice sur un produit ancien : une faille signalée chez un fournisseur, plusieurs versions concernées, certains équipements hors support, des configurations différentes d’un client à l’autre. Une procédure attribue les rôles. C'est à l'exercice de prouver qu’ils fonctionnent effectivement ensemble.

La sécurité des produits, un engagement dans la durée

Décembre 2027 obligera les fabricants à intégrer la cybersécurité dans leurs choix de conception et de commercialisation. La période de support devra refléter la durée d’utilisation attendue du produit, sans être inférieure à cinq ans, sauf si cette durée est elle-même plus courte. Pour des équipements conçus pour fonctionner dix ou quinze ans, l’architecture, les relations fournisseurs, les budgets de maintenance et les modèles économiques en seront transformés. Logiciels évolutifs, services distants et fonctions d’IA rendront cette continuité plus critique encore.

Pendant des décennies, l’industrie a perfectionné la traçabilité de ses composants et la maîtrise de ses chaînes logistiques. Elle doit désormais appliquer la même rigueur à la connaissance numérique de ses équipements après livraison. Les attaques d’octobre n’ont pas révélé une faille du CRA. Elles ont montré ce qu’il ne peut accomplir seul : préserver, sur toute la vie d’un équipement, une connaissance et des responsabilités que le marché avait laissées se disperser.

Dans une industrie où les produits survivent aux logiciels, aux fournisseurs et aux équipes qui les ont conçus, fabriquer des systèmes plus sûrs impliquera de rester capable d’en maîtriser la sécurité tout au long de leur utilisation. Par rapport à nos usages actuels, ce sera je pense une vraie rupture.