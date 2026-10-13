Dans les coulisses de la gestion de crise numérique 

Et si l'innovation rimait avec sauver des vies ? Dans l'univers de la sécurité civile, où une information tardive peut coûter cher, un outil français s'est fait une place en un temps record : l'hyperviseur créé avec l'éditeur Suadeo. Sa promesse est de donner à tous les acteurs d'une crise, ou d'un grand événement, une vision commune de la situation. Conçu avec le ministère de l'Intérieur en vue des Jeux olympiques, et développé en dix-huit mois seulement, il a reçu son baptême du feu lors de la Coupe du monde de rugby de 2023. Effectifs de police mobilisés, malaises dans la foule : tout converge vers une plateforme unique. Son nom, qui ne vient pas du monde de la virtualisation, a pour objectif de souligner son ambition. “Nous l'avons appelé hyperviseur car il se place au-dessus des outils de supervision de chacun des ministères”, explique Julien Anthonioz-Blanc, directeur de projets numériques transverses à la direction de la Transformation numérique du ministère de l'Intérieur.

Après les JO, une nouvelle vie

Reste qu'un outil taillé pour un événement hors norme court le risque de s'éteindre avec la flamme. À l'origine, l'hyperviseur devait aider le Centre national de commandement stratégique (CNCS) à optimiser l'accueil de 15 millions de touristes. Mais la logique d'héritage, fixée dès la conception des Jeux de Paris, imposait de le pérenniser. Les incendies de cet été lui ont offert cette seconde vie. Transféré à la Cellule interministérielle de crise (CIC), il pourrait désormais servir lors d'accidents industriels, d'inondations ou de mouvements sociaux. La rupture avec le passé est nette. Hier, courriels, appels téléphoniques et tableurs à usage unique régnaient en maîtres. Aujourd'hui, les préfectures renseignent des formulaires directement dans l'outil, tandis que les événements gérés par les services d'incendie et de secours bénéficient d'une interconnexion automatisée.

Avant d’impacter la société, le gain est d’abord organisationnel. Là où une personne devait compiler les données des préfectures, de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, la plateforme s'acquitte de cette tâche ingrate et réduit mécaniquement le risque d'erreur. Mais à force de confier l'essentiel à un outil, ne devient-on pas dépendant de lui ? Interrogé sur la continuité de la gestion de crise en cas de cyberattaque visant l'hyperviseur, Julien Anthonioz-Blanc répond sans détour : la plateforme, testée régulièrement, dispose d'un plan de continuité. “Nous savions gérer des crises jusqu'à présent sans hyperviseur et nous saurons continuer à les gérer”, ajoute-t-il. L'outil est un accélérateur, pas une béquille.