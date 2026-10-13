Outil national
Dans les coulisses de la gestion de crise numérique
Né dans le cadre des Jeux olympiques de Paris, l’hyperviseur du ministère de l’intérieur, créé avec Suadeo, poursuit désormais sa mission au sein de la Cellule Interministérielle de Crise (CIC).
Et si l'innovation rimait avec sauver des vies ? Dans l'univers de la sécurité civile, où une information tardive peut coûter cher, un outil français s'est fait une place en un temps record : l'hyperviseur créé avec l'éditeur Suadeo. Sa promesse est de donner à tous les acteurs d'une crise, ou d'un grand événement, une vision commune de la situation. Conçu avec le ministère de l'Intérieur en vue des Jeux olympiques, et développé en dix-huit mois seulement, il a reçu son baptême du feu lors de la Coupe du monde de rugby de 2023. Effectifs de police mobilisés, malaises dans la foule : tout converge vers une plateforme unique. Son nom, qui ne vient pas du monde de la virtualisation, a pour objectif de souligner son ambition. “Nous l'avons appelé hyperviseur car il se place au-dessus des outils de supervision de chacun des ministères”, explique Julien Anthonioz-Blanc, directeur de projets numériques transverses à la direction de la Transformation numérique du ministère de l'Intérieur.
Après les JO, une nouvelle vie
Reste qu'un outil taillé pour un événement hors norme court le risque de s'éteindre avec la flamme. À l'origine, l'hyperviseur devait aider le Centre national de commandement stratégique (CNCS) à optimiser l'accueil de 15 millions de touristes. Mais la logique d'héritage, fixée dès la conception des Jeux de Paris, imposait de le pérenniser. Les incendies de cet été lui ont offert cette seconde vie. Transféré à la Cellule interministérielle de crise (CIC), il pourrait désormais servir lors d'accidents industriels, d'inondations ou de mouvements sociaux. La rupture avec le passé est nette. Hier, courriels, appels téléphoniques et tableurs à usage unique régnaient en maîtres. Aujourd'hui, les préfectures renseignent des formulaires directement dans l'outil, tandis que les événements gérés par les services d'incendie et de secours bénéficient d'une interconnexion automatisée.
Avant d’impacter la société, le gain est d’abord organisationnel. Là où une personne devait compiler les données des préfectures, de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, la plateforme s'acquitte de cette tâche ingrate et réduit mécaniquement le risque d'erreur. Mais à force de confier l'essentiel à un outil, ne devient-on pas dépendant de lui ? Interrogé sur la continuité de la gestion de crise en cas de cyberattaque visant l'hyperviseur, Julien Anthonioz-Blanc répond sans détour : la plateforme, testée régulièrement, dispose d'un plan de continuité. “Nous savions gérer des crises jusqu'à présent sans hyperviseur et nous saurons continuer à les gérer”, ajoute-t-il. L'outil est un accélérateur, pas une béquille.
Décider reste une affaire humaine
Cette assurance tient à une architecture assumée dans sa sobriété. L'information doit avant tout remonter jusqu'à la préfecture où se déroule la crise et où a été ouvert le Centre opérationnel départemental, chargé de la gestion. Inutile, dès lors, d'interconnecter tous les systèmes d'information dans une logique data-to-data : rendre compte au préfet exige des informations plus textuelles que chiffrées. Le choix est pragmatique. Il s'agit moins de nourrir un tableau de bord que de raconter la crise à celui qui doit trancher.
Cette sobriété a pourtant un revers : elle rend l'outil difficile à évaluer. Mesurer son utilité en temps gagné pour rassembler l'information est impossible car, en situation de crise, on ne sait jamais à quel moment l'information est complète. Le chronomètre ne dit rien de la valeur d'un outil dont la fonction est de réduire l'incertitude, non de la supprimer. Et pour cause : les décisions restent affaire d'hommes et de femmes. “Le numérique, c'est utile, mais il ne faut pas oublier non plus que la gestion de crise est faite par des humains pour protéger des humains”, rappelle Julien Anthonioz-Blanc.
L’IA attendra
L’humain prévaut aussi en ce qui concerne la fonction “anticipation de crise” du CIC. On imaginerait volontiers l'apport d'une intelligence artificielle, capable de croiser des signaux faibles ou de simuler des scénarios, mais la cellule n'a pas encore développé ce cas d'usage. “Ce n'est pas hors de question pour autant, nuance le fonctionnaire. L'IA nous ouvre plein de possibilités mais nous n'avons pas toujours le temps de les creuser.” Ni oracle ni pilote automatique, l'hyperviseur reste un outil au service de ceux qui décident. Il pourrait d’ailleurs être déployé à l’échelon local à l’avenir. Celui-ci pourrait, à terme, être décliné dans une version simplifiée, adaptée aux besoins des communes. L’objectif serait de leur donner accès à l’outil sans leur imposer d’héberger elles-mêmes les données. Le ministère de l’Intérieur pourrait en assurer le stockage sur ses propres infrastructures, afin d’en garantir la sécurité et la confidentialité.