Face au risque de fragmentation, la souveraineté se conjugue désormais avec la coopération  

Le numérique ressemble de plus en plus à un archipel de blocs rivaux. Entre guerre des semi-conducteurs, bataille de l'intelligence artificielle et retour des politiques industrielles, le Tech7 a tenté à Paris de maintenir un pont là où beaucoup commencent à construire des murs. Réunis le 28 mai à la veille de la ministérielle numérique du G7, les représentants des principales organisations professionnelles de la tech ont cherché à peser sur les discussions des États autour d'une même préoccupation : comment renforcer la souveraineté technologique sans accélérer la fragmentation du numérique mondial ? Face aux tensions géopolitiques et aux risques de découplage économique, Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique a défendu “une coordination pragmatique et un multilatéralisme efficace capable d'apporter des réponses concrètes aux défis économiques mondiaux”. Quelques minutes plus tard, elle a posé ce qui restera comme le fil rouge du sommet. La souveraineté numérique “ne signifie ni protectionnisme, ni autarcie, ni isolationnisme”, a-t-elle insisté. Le propos tranche avec un débat public dominé cette année par les notions d'autonomie stratégique et de relocalisation.

Une feuille de route pour l’interdépendance choisie

Cette ambition se retrouve dans les sept recommandations remises aux dirigeants du G7. Le Tech7 y appelle à renforcer la cybersécurité, sécuriser les infrastructures critiques, développer les technologies quantiques, accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle, préserver les flux de données internationaux de confiance, moderniser les systèmes de santé et renforcer la coopération entre démocraties numériques. Pris séparément, ces sujets couvrent des réalités très différentes. Pris ensemble, ils dessinent une même stratégie. Réduire les dépendances les plus critiques sans remettre en cause les échanges internationaux qui structurent l'économie numérique.