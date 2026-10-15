Forvia fait entrer Raphael Viard, son patron du digital et de l’IA, au comité exécutif

L'intelligence artificielle gagne une place à la table des dirigeants de Forvia. Le 14 octobre, l'équipementier automobile a annoncé la nomination de Raphaël Viard au poste de Chief Digital and AI Officer et son entrée au comité exécutif. Déjà responsable du numérique et des systèmes d'information depuis août 2025, il sera désormais directement rattaché au directeur général Martin Fischer. Cette promotion intervient dans un contexte de restructuration pour le groupe issu du rapprochement entre Faurecia et Hella en 2022. Engagé dans une politique de désendettement et de réduction des coûts, Forvia entend faire du numérique un levier de compétitivité industrielle. La nouvelle position de Raphaël Viard doit lui donner davantage de poids dans les arbitrages technologiques du groupe. Un enjeu de taille pour un équipementier présent à l'international, confronté à la nécessité de moderniser ses systèmes informatiques tout en maîtrisant ses dépenses.

D'Alstom à Forvia

Ingénieur diplômé de l'EPITA, Raphaël Viard a construit l'essentiel de sa carrière dans de grands groupes industriels. Après un passage au ministère de l'Intérieur, il rejoint Alstom en 2005. Il y exerce plusieurs responsabilités dans les infrastructures informatiques, la cybersécurité et les services IT partagés. En 2016, il prend la direction technologique de la SNCF, avant d'y piloter également des projets de transformation. Il rejoint ensuite Saint-Gobain en 2019 comme directeur du numérique et des systèmes d'information de la division High Performance Solutions. Fin 2024, il prend la tête du digital de Bouygues Construction, mais n'y reste que neuf mois avant de rejoindre Forvia. Ce parcours lui a permis d'aborder les enjeux de mutualisation informatique et de transformation numérique dans des organisations industrielles complexes. Une expérience directement mobilisable chez Forvia, où l'intégration des systèmes hérités de Faurecia et Hella demeure un chantier majeur.

Jusqu'à 80 millions d'euros d'économies IT

Sa feuille de route conjugue réduction des coûts et investissements dans l'IA. Dans un entretien accordé à AutomotiveIT en juin 2026, Raphaël Viard évoquait un objectif de 60 à 80 millions d'euros d'économies informatiques annuelles, soit 15 à 20 % des dépenses IT. Le chantier passe notamment par la convergence des systèmes hérités de Faurecia et Hella, avec 16 environnements SAP à regrouper et 17 solutions de cybersécurité à remplacer par une plateforme commune. Les ressources dégagées doivent permettre de financer de nouveaux usages de l'IA sans alourdir la facture informatique. Viard privilégie les projets capables de produire des résultats sous 12 à 18 mois, notamment dans la maintenance industrielle et la chaîne d'approvisionnement. Son Business Transformation Studio impose désormais une justification économique avant chaque déploiement. Avec son entrée au Comex, Raphaël Viard devra prouver que l'IA peut créer davantage de valeur sans faire repartir les coûts informatiques à la hausse.