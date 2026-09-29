François Raynaud : un DSI de conviction au service de vos transformations

Lorsque le coût annoncé de la solution éditeur de gestion des accès au portail client d’EDF Commerce est multiplié par plus de trois, François Raynaud et ses équipes choisissent une autre voie : reprendre et adapter une version open source. Dans Alliancy, il raconte comment cette décision permet encore de gérer les accès de plus de dix millions d’utilisateurs, avec une maintenance interne représentant quatre équivalents temps plein. Le projet, mené dans le cadre de l’association TOSIT, bénéficie également à d’autres grands acteurs français.

Cette histoire illustre sa façon d’exercer le métier. Assumer un choix, réunir les compétences, sécuriser sa mise en œuvre, puis partager ce qui a permis de réussir. Selon lui, la liberté d’action se construit avec des connaissances et savoir-faire entretenus ainsi que des équipes capables de les mettre en pratique.

La profondeur technique, le regard du dirigeant

Son expérience relie les dimensions d’une transformation. Une architecture engage des compétences. Une organisation détermine la qualité du dialogue avec les métiers. Un investissement prépare les possibilités de demain. A travers les méthode et gouvernance qu’il a impulsées (SAFe), François revient à cette cohérence: aligner les priorités, construire une culture commune et donner aux équipes les moyens de délivrer la valeur attendue.

Il apporte aussi une franchise précieuse. Face à une promesse de performance, il demande comment les gains seront mesurés, quels risques seront engagés et quelles ressources permettront de tenir la trajectoire. Lorsqu’Alliancy approfondit ses travaux sur les dépendances, il insiste sur deux fondamentaux : les compétences et les modèles d’activité de la DSI. La maîtrise repose autant sur ce que l’entreprise sait faire que sur la manière dont elle s’organise.

Partager l’expérience au plus près de l’action

Cette exigence accompagne une réelle volonté de transmission. François souhaite mettre son expérience au travail avec ses interlocuteurs : comprendre leur situation, confronter les options, rendre les arbitrages plus lisibles et préparer les conditions de leur réussite. Il donne à cette démarche un nom : le mentorat opérationnel.

L’expression traduit bien son engagement. Un dirigeant peut venir avec une trajectoire de modernisation à éprouver, une organisation à faire évoluer ou des compétences stratégiques à renforcer. François apporte le recul du praticien, l’attention au contexte et la possibilité de mobiliser, avec Alliancy, d’autres expériences pertinentes.

Au sein du pôle Études & Action, son intervention s’appuie ainsi sur les travaux et les expertises du collectif. Il y défend une approche concrète des transformations, attentive aux responsabilités du décideur comme aux capacités de ses équipes. Son ambition : transmettre ce qui permet d’avancer, pour que les dirigeants accompagnés gagnent eux-mêmes en maîtrise et donc en liberté d’action.