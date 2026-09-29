Jean-Claude Laroche : l'expérience pour décider, la méthode pour transformer

De la stratégie d’une grande organisation à la formulation d’une requête à une IA, Jean-Claude Laroche explore les deux extrémités d’un même sujet : donner aux personnes les moyens de comprendre et de maîtriser ce qu’elles engagent. Dans la préface de son ouvrage sur le prompt engineering, coécrit avec Fabrice Reby, il revendique la transmission d’« une démarche intellectuelle, ancrée dans l’expérience du terrain ». Cette formule éclaire sa posture : partager une façon de réfléchir qui permette à chacun de construire sa réponse.

Faire de la connaissance une compétence

Ses ouvrages sur les prompts, la maîtrise des données et l’IA dans le développement logiciel témoignent de cet engagement. Jean-Claude s’attache à rendre les sujets complexes intelligibles, puis à préciser comment les aborder dans le travail quotidien. Apprendre à interroger un modèle de langage suppose ainsi de comprendre son fonctionnement, de structurer une demande et d’exercer son jugement sur les réponses obtenues. La pédagogie devient un levier de maîtrise.

À l’échelle de l’entreprise, cette exigence prend une autre dimension. Quels usages privilégier ? Quelles responsabilités attribuer ? Comment associer les métiers et apprécier les résultats ? Ses travaux donnent des repères pour organiser l’expérimentation, préparer le déploiement et intégrer l’apprentissage aux pratiques collectives. L’enjeu est de transformer une possibilité technologique en savoir-faire partagé, puis en valeur mesurable.

Relier l’ambition aux capacités de l’organisation

Cette discipline nourrit son engagement chez Alliancy. Jean-Claude porte un regard transversal sur la maturité numérique : la place de la DSI dans la stratégie, la valeur reconnue par les métiers, la maîtrise des risques et les compétences disponibles. Il s’intéresse à la cohérence de l’ensemble, à ce qui fonctionne déjà et aux points qui appellent une décision.

La finalité est opérationnelle : aider le dirigeant à identifier ses appuis, à hiérarchiser ses priorités et à définir les prochaines étapes avec ses équipes. Une ambition de transformation prend alors une forme concrète, adaptée aux capacités et au contexte de l’entreprise. La maturité devient un point de départ pour l’action.

Au sein du pôle Études & Action, les organisations peuvent mobiliser Jean-Claude pour éclairer une trajectoire data et IA, travailler un enjeu de gouvernance ou accompagner un comité de direction. Il y apporte le recul d’un dirigeant expérimenté et la précision d’un pédagogue, avec une attention constante à l’appropriation des sujets par ses interlocuteurs.

Garder le progrès comme exigence

Sa série de podcasts Qu’est-ce que l’innovation ?, produite avec Radio France Studios, prolonge cette démarche. Elle interroge les conditions dans lesquelles l’innovation devient un progrès : ce qu’elle améliore, les personnes auxquelles elle bénéficie et les responsabilités qu’elle engage. Ce questionnement donne un cap à ses méthodes. Il invite les décideurs à relier leurs choix technologiques aux effets qu’ils souhaitent produire.

C’est cette articulation entre réflexion, méthode et transmission que Jean-Claude Laroche apporte à Alliancy : aider les dirigeants à conduire le changement tout en renforçant la capacité de leurs équipes à en devenir les acteurs.