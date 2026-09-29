Ecosystem Advisors Alliancy

Jean-Claude Laroche : l'expérience pour décider, la méthode pour transformer

Ancien DSI d'EDF et d'Enedis, ancien président du Cigref, Jean-Claude Laroche associe l'expérience des grandes transformations à une volonté de transmission. Ecosystem Advisor d'Alliancy, il met aujourd'hui cette expertise au service des dirigeants : éclairer leurs choix, faire progresser leurs équipes et construire une maîtrise durable du numérique.

Sylvain Fievet

Sylvain Fievet

CEO, Chief Ecosystem Officer | Alliancy

Jean-Claude Laroche

Jean-Claude Laroche

Ecosystem Advisor | Alliancy Etudes & Actions

Publié et mis à jour le 29 septembre 2026
2 min.
Jean-Claude Laroche : l'expérience pour décider, la méthode pour transformer

Jean Claude Laroche | Ecosystem Advisor Alliancy

(c) Mélanie Robin

De la stratégie d’une grande organisation à la formulation d’une requête à une IA, Jean-Claude Laroche explore les deux extrémités d’un même sujet : donner aux personnes les moyens de comprendre et de maîtriser ce qu’elles engagent. Dans la préface de son ouvrage sur le prompt engineering, coécrit avec Fabrice Reby, il revendique la transmission d’« une démarche intellectuelle, ancrée dans l’expérience du terrain ». Cette formule éclaire sa posture : partager une façon de réfléchir qui permette à chacun de construire sa réponse.

Faire de la connaissance une compétence

Ses ouvrages sur les prompts, la maîtrise des données et l’IA dans le développement logiciel témoignent de cet engagement. Jean-Claude s’attache à rendre les sujets complexes intelligibles, puis à préciser comment les aborder dans le travail quotidien. Apprendre à interroger un modèle de langage suppose ainsi de comprendre son fonctionnement, de structurer une demande et d’exercer son jugement sur les réponses obtenues. La pédagogie devient un levier de maîtrise.

À l’échelle de l’entreprise, cette exigence prend une autre dimension. Quels usages privilégier ? Quelles responsabilités attribuer ? Comment associer les métiers et apprécier les résultats ? Ses travaux donnent des repères pour organiser l’expérimentation, préparer le déploiement et intégrer l’apprentissage aux pratiques collectives. L’enjeu est de transformer une possibilité technologique en savoir-faire partagé, puis en valeur mesurable.

Relier l’ambition aux capacités de l’organisation

Cette discipline nourrit son engagement chez Alliancy. Jean-Claude porte un regard transversal sur la maturité numérique : la place de la DSI dans la stratégie, la valeur reconnue par les métiers, la maîtrise des risques et les compétences disponibles. Il s’intéresse à la cohérence de l’ensemble, à ce qui fonctionne déjà et aux points qui appellent une décision.

La finalité est opérationnelle : aider le dirigeant à identifier ses appuis, à hiérarchiser ses priorités et à définir les prochaines étapes avec ses équipes. Une ambition de transformation prend alors une forme concrète, adaptée aux capacités et au contexte de l’entreprise. La maturité devient un point de départ pour l’action.

Au sein du pôle Études & Action, les organisations peuvent mobiliser Jean-Claude pour éclairer une trajectoire data et IA, travailler un enjeu de gouvernance ou accompagner un comité de direction. Il y apporte le recul d’un dirigeant expérimenté et la précision d’un pédagogue, avec une attention constante à l’appropriation des sujets par ses interlocuteurs.

Garder le progrès comme exigence

Sa série de podcasts Qu’est-ce que l’innovation ?, produite avec Radio France Studios, prolonge cette démarche. Elle interroge les conditions dans lesquelles l’innovation devient un progrès : ce qu’elle améliore, les personnes auxquelles elle bénéficie et les responsabilités qu’elle engage. Ce questionnement donne un cap à ses méthodes. Il invite les décideurs à relier leurs choix technologiques aux effets qu’ils souhaitent produire.

C’est cette articulation entre réflexion, méthode et transmission que Jean-Claude Laroche apporte à Alliancy : aider les dirigeants à conduire le changement tout en renforçant la capacité de leurs équipes à en devenir les acteurs.

Autres articles

Avec Mistral, Scaleway et Diabolocom, la MAIF reprend la main sur son SI

Stratégie

Avec Mistral, Scaleway et Diabolocom, la MAIF reprend la main sur son SI

Le 24 septembre à Niort, la MAIF a annoncé renforcer son SI avec Mistral AI, Scaleway et Diabolocom, sur fond d’essor de l’IA et de recherche de souveraineté. 

Aliquante, le pari logiciel de la Défense pour ne pas subir le quantique

souveraineté quantique

Aliquante, le pari logiciel de la Défense pour ne pas subir le quantique 

Jeudi 24 septembre, le ministère des Armées lance Aliquante, un programme de cinq ans confié à Thales, Bull et au CEA pour bâtir une plateforme souveraine de programmation quantique. 

L’IA accélère les cyberattaques et met les formations traditionnelles sous pression

Sensibilisation cyber

L’IA accélère les cyberattaques et met les formations traditionnelles sous pression 

Un rapport de SoSafe pointe l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle par les attaquants et les limites des dispositifs de sensibilisation face à des menaces toujours plus personnalisées. 

L'Efrei veut briser l’entre-soi masculin de la cybersécurité

Mixi'Tech

L'Efrei veut briser l’entre-soi masculin de la cybersécurité

L’École française d'électronique et d'informatique (EFREI) a lancé SHEFREI, une équipe de compétitions d’hacking réservée à ses étudiantes, afin d’attirer davantage de femmes dans la cybersécurité.

Préférences de consentement