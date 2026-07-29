Fruggr veut faire de la transparence sur l'IA un nouveau standard 

« La charte donne les règles dans l'entreprise. L'AI Disclosure, c'est la preuve de ce que tu fais avec l'IA. » Pour Frédérick Marchand, CEO de Fruggr, les entreprises devront rapidement aller au-delà des simples chartes d'usage ou des grands principes éthiques. L'éditeur de logiciels publie ainsi un document recensant les systèmes d'IA intégrés à sa plateforme, leur niveau de risque, les données mobilisées ou encore les mécanismes de supervision humaine. Un exercice qui, reconnaît-il, n'a pas été simple. « C'est quelque chose de très stratégique. Il faut trouver le bon curseur entre la transparence et le fait de ne pas tout dévoiler à ses concurrents. » Cette démarche répond selon lui à un manque de visibilité persistant au sein des organisations. « Aujourd'hui, on peut demander à beaucoup d'entreprises quels systèmes d'IA elles utilisent ou comment ils sont gérés, elles sont incapables de répondre. » Entre multiplication des outils d'IA générative et développement du Shadow AI, de nombreuses directions ne disposent pas d'une cartographie complète des usages internes. L'AI Disclosure devient alors autant un outil de pilotage qu'un document destiné aux clients, investisseurs ou conseils d'administration, afin d'apporter une preuve des pratiques mises en œuvre.

Plus qu'un enjeu réglementaire, un futur critère de confiance

Si Fruggr inscrit son initiative dans le contexte de l'AI Act européen, Frédérick Marchand estime que la réglementation ne sera pas, à elle seule, le principal moteur de cette évolution. Selon lui, la pression viendra surtout du marché. Les directions achats, les clients et les partenaires devraient progressivement exiger davantage de transparence sur les systèmes d'IA utilisés par leurs fournisseurs, comme ils le font aujourd'hui sur les politiques de cybersécurité ou les engagements ESG. « La transparence est source de réussite dans la transformation, mais aussi dans la performance commerciale, parce que cela va devenir un requis pour les clients. » Le dirigeant établit d'ailleurs un parallèle avec les reportings extra-financiers, devenus en quelques années des outils de dialogue avec les investisseurs et les parties prenantes. À ses yeux, l'AI Disclosure pourrait suivre la même trajectoire et s'imposer comme un standard de gouvernance. « Demain, on fera tous notre reporting sur l'IA. Tout le monde n'aura pas le même niveau de transparence, mais il y aura un minimum qui sera requis. » Une évolution qui, selon Fruggr, pourrait transformer la documentation des usages de l'IA en véritable avantage concurrentiel pour les éditeurs de logiciels.