Sa mission : piloter la transformation du numéro un mondial du luxe par l'intelligence artificielle, pour « renforcer notre capacité à accompagner la transformation de nos Maisons et à développer les usages qui façonneront le luxe de demain », selon le directeur général adjoint Stéphane Bianchi.

De Matignon au luxe

Diplômé de l'École polytechnique, Gonzague de Pirey débute dans la haute fonction publique : conseiller social au cabinet du Premier ministre de 2004 à 2007, sous Jean-Pierre Raffarin puis Dominique de Villepin. Il rejoint ensuite Saint-Gobain, où il occupe plusieurs fonctions de direction à Paris, Shanghai et Moscou, puis prend en 2016 la direction générale du groupe Lapeyre. En 2020, il entre chez LVMH pour diriger Sephora en Allemagne, avant de piloter les New Ventures, puis de rejoindre le niveau du groupe en juin 2023 comme Chief Omnichannel & Data Officer : omnicanal, data, IA et service client à distance.

La promotion acte un rapprochement entre sciences et numérique : les avancées de la recherche et de l'IA devront se muer « en innovations tangibles pour les Maisons, dans le respect de l'identité unique de chacune », selon le groupe. À ce titre, Gonzague de Pirey succède à Claude Martinez à la tête de l'organisation de recherche LVMH Gaïa.

Une fonction taillée pour AI for ALL

La création du poste prolonge le plan AI for ALL, lancé en 2025 et porté par Stéphane Bianchi, pour déployer l'IA dans tous les métiers du groupe : planification des collections, vente assistée, relation client, efficacité opérationnelle. Il pourra aussi s'appuyer sur une AI Factory à l'œuvre, incarnée par la promotion de Clément Marchal, venu de Sephora, dont Alliancy s'était déjà fait l'écho.

Après un exercice 2025 en repli, avec 80,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 10,9 milliards de résultat net, LVMH a enregistré 57,1 milliards d'euros de ventes sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 2 % en organique. La Mode et Maroquinerie reste toutefois sous pression, avec un recul organique de 5 % au troisième trimestre.