LVMH propulse Clément Marchal de Sephora à son AI Factory

LVMH mise sur un spécialiste de la data issu de ses propres rangs pour accélérer dans l’intelligence artificielle. Après dix années passées chez Sephora, Clément Marchal a annoncé sa prise de fonctions comme Head of AI Solutions au sein de l’AI Factory du groupe de luxe. Jusqu’alors directeur data science et IA de l’enseigne de distribution de produits de beauté, il change désormais d’échelle. Sa mission consiste à accompagner les Maisons de LVMH dans la concrétisation de leurs projets d’intelligence artificielle. Il rejoint les équipes de Martin Schoeller, directeur de l’AI Factory, sous l'impulsion de Gonzague de Pirey, Chief Omnichannel and Data Officer. Cette promotion intervient alors que le groupe cherche à transformer ses investissements dans l’IA en résultats opérationnels.

Dix ans consacrés à la data chez Sephora

Diplômé d’un master en économétrie et statistiques appliquées de l’université d’Orléans, Clément Marchal débute sa carrière dans les études statistiques chez Axa, puis Franfinance. En 2012, il rejoint Boursorama comme chef de projet datamining. Il poursuit son parcours chez DXC Technology en 2015, dans le conseil en data science.

Il intègre Sephora en 2016 comme responsable data science. Pendant huit ans, il développe son expertise au sein de l’enseigne avant d’être promu directeur data science et intelligence artificielle en avril 2024. Cette expérience dans la distribution lui permet de travailler au croisement des données clients et des enjeux commerciaux. Son passage à l’échelle du groupe marque une nouvelle étape après une décennie consacrée à l’exploitation des données chez Sephora.

Transformer les projets d’IA en valeur métier

Dans son annonce sur LinkedIn, Clément Marchal affirme ainsi vouloir aider les Maisons de LVMH à convertir les opportunités offertes par l’IA en solutions concrètes, avec un impact mesurable sur leurs activités. Aucun objectif chiffré ni calendrier de déploiement n’a cependant été communiqué.

Cette ambition s’inscrit dans la stratégie numérique du groupe. LVMH cherche à renforcer l’utilisation des données et de l’IA pour améliorer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle. L’AI Factory doit contribuer à cette dynamique en accompagnant le développement de solutions adaptées aux besoins des différentes Maisons.

Clément Marchal devra désormais transposer son expérience acquise chez Sephora à un ensemble d’activités plus vaste. La diversité des métiers du luxe impose des besoins technologiques distincts. L’enjeu sera de favoriser le passage à l’échelle des projets d’IA sans négliger les spécificités de chaque Maison.