La Cour des comptes pousse les ministères vers le libre

L’État a dépensé 100 M€ en 2025 pour sa bureautique, dont 80 % des licences chez Microsoft. La Cour des comptes réclame une bascule vers le libre en mode cloud d’ici trois à quatre ans.

Saisie via sa plateforme citoyenne, la Cour des comptes dresse un état des lieux inédit des outils bureautiques et collaboratifs des ministères. Son périmètre couvre les administrations centrales et les services déconcentrés, soit environ 860 000 postes de travail. Le constat est sans ambiguïté : malgré l’autonomie dont jouissent les ministères dans leurs choix numériques, “la suite Microsoft Office s’avère être l’outil bureautique massivement présent au sein de l’État”. Une dépense en hausse de 50 % en cinq ans La Cour a dû reconstituer elle-même la facture, faute d’une comptabilité analytique fiable dans plusieurs ministères. Résultat : 100 M€ en 2025, répartis entre 61 M€ de licences, 26 M€ de prestations et 13 M€ de masse salariale. Un montant modeste face aux 5,5 Md€ du budget numérique de l’État, mais en hausse de 50 % depuis 2021, portée par la dynamique des licences. Les achats de licences et de prestations ont ainsi crû de 47 %, quand les dépenses de fonctionnement de l’État n’augmentaient que de 16 %.

La dépendance est d’abord financière : 80 % des achats de licences profitent à Microsoft ou à Bleu, la coentreprise d’Orange et de Capgemini qui doit héberger les solutions de l’éditeur américain sous qualification SecNumCloud.

De 20 € à 378 € par poste Le coût annuel moyen s’établit à 87 € par poste, mais les écarts sont spectaculaires. Le ministère de l’intérieur, avec près de 290 000 postes, affiche 20 € par utilisateur grâce à la politique de logiciels libres de la gendarmerie nationale, qui a renoncé comme la DGFiP aux suites payantes. À l’autre bout de l’échelle, le ministère de la culture atteint 378 € pour ses 7 700 postes. Quelques administrations, dont les ministères sociaux et la culture, ont même généralisé Microsoft 365 dans le cloud, une latitude que le Premier ministre n’a consentie que temporairement car elle contrevient à la doctrine “Cloud au centre”. Or la satisfaction des agents est “globalement identique”, qu’ils travaillent sur du libre ou du propriétaire.