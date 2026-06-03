Hiroshima AI cherche encore ses locuteurs pour devenir un standard mondial 

Une langue n'existe vraiment qu'à partir du moment où suffisamment de personnes décident de la parler. Deux ans après son lancement, le processus Hiroshima AI cherche encore ses locuteurs. Le projet est né au sein du G7 2023 avec une ambition simple. Établir des principes communs pour le développement d'une intelligence artificielle de confiance. Depuis 2025, cette ambition prend la forme d'un cadre de reporting volontaire. Les entreprises y publient leurs pratiques de gouvernance, de sécurité et de gestion des risques. Mais le bilan reste modeste. “Au cours de sa première année de fonctionnement, 25 entreprises ont publié leur rapport sur la plateforme”, a rappelé Yasushi Masaki, secrétaire général adjoint de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Pour une initiative portée par les principales économies du G7, le chiffre ressemble davantage à un point de départ. Pourtant, certains acteurs y voient déjà un instrument devenu nécessaire. “Le partage structuré d'informations est devenu indispensable à notre résilience collective”, a expliqué Hector de Rivoire, représentant de Microsoft. L'OCDE a donc revu son dispositif. L'objectif reste inchangé : transformer un engagement volontaire en référence internationale. Une ambition que résume Gautier Cloix, représentant d'Edge. “Nous avons besoin de standards internationaux pour que les utilisateurs puissent faire confiance à ces systèmes”, a-t-il plaidé. Pour espérer s'imposer face à la multiplication des cadres nationaux, Hiroshima AI doit désormais convaincre au-delà du premier cercle des pionniers.

Le G7 cherche à élargir son cercle

Pour élargir son audience, Hiroshima AI a commencé par revoir sa grammaire. La nouvelle version du cadre de reporting présentée au Tech7 simplifie les déclarations, multiplie les réponses fermées et distingue davantage les différents maillons de la chaîne de valeur. Développeurs de modèles, d'applications et déployeurs ne répondent plus exactement aux mêmes questions. Les petites structures occupent également une place plus importante. “Ce changement a été conçu pour encourager la participation des petites, moyennes et microentreprises disposant de moins de ressources”, a expliqué Yasushi Masaki. Le choix n'a rien d'anodin. Les grands groupes disposent déjà d'équipes dédiées à la conformité, à la gouvernance ou à la gestion des risques. Ce n'est généralement pas le cas des PME. Or, l'adoption de l'intelligence artificielle se jouera aussi chez elles. “Les entreprises formalisent de plus en plus leurs processus de gestion des risques, leurs structures de gouvernance et leurs mécanismes de contrôle interne”, a observé le responsable de l'Organisation de coopération et de développement économiques.