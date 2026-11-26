Il y a quelques années, l’IA générative n’était, au mieux, qu’un chatbot prometteur. Aujourd’hui, des systèmes agentiques raisonnent, décident et agissent seuls au cœur des environnements de travail. Selon une projection récente des analystes du secteur, ils prendront en charge 15 % des décisions quotidiennes au travail d’ici 2028. Les équipes de demain seront ainsi hybrides : des humains et des agents autonomes à leurs côtés.

Au sein des Directions Informatiques, ce futur a déjà commencé. Des agents autonomes sont déjà déployés pour détecter des incidents, optimiser des processus et éviter des interruptions de service, ce qui fait gagner du temps et de l’argent à des équipes IT sous tension. Toutefois, malgré des gains de productivité et des économies considérables, l'IA générative peut être une arme à double tranchant si elle est mal mise en œuvre. Étant donné que ces outils prennent des décisions de manière autonome, les entreprises doivent mettre en place des processus de gouvernance et de redevabilité extrêmement solides afin d'éviter des erreurs coûteuses ou des perturbations inattendues.

Un décalage de rythme au détriment de l’IT

Le support IT repose sur un enchaînement que nous connaissons tous : un problème survient, quelqu’un le signale, l’IT enquête. Et toute action se fait sous le contrôle des équipes IT. Ce fonctionnement ne s’applique pas aux agents IA, car ceux-ci agissent en continu et souvent de façon invisible. Par conséquent, si l’un d’entre eux commet une erreur, le temps que quelqu’un le remarque, qu’un autre ticket soit créé et que l’IT soit informée du problème, le mal est peut-être déjà fait. Le modèle traditionnel se retrouve ainsi challengé car non conçu pour fonctionner à la vitesse ni avec les méthodes qu’exigent les changements actuels.

Imaginons par exemple un agent utilisé pour accompagner les équipes Finance à préparer une clôture. Pour répondre au mieux à une demande, il décide d’aller chercher des données sensibles, par exemple des données personnelles de salariés relevant du RGPD, ou puise par erreur dans le mauvais jeu de données. Sans journaux clairs ni supervision, l’IT l’ignore, et ne sait pas non plus quel effet cela produit sur les collaborateurs, les niveaux de service ou les indicateurs clés du métier. Piloter ainsi sans visibilité adéquate, une erreur ou une intervention mal synchronisée peut éroder la confiance en ce compagnon IA et la qualité du résultat, voire poser de graves problèmes de sécurité et confidentialité.

Un agent IA n’est pas une macro

À la différence de l’automatisation classique, qui suit des règles écrites à l’avance, un agent, lui, raisonne à partir du contexte pour choisir la meilleure réponse. Il est donc non déterministe : le même prompt, soumis deux fois de suite, peut produire deux résultats très différents. Il faut ainsi surveiller, guider et affiner ses actions en continu.

Quels que soient les objectifs et les challenges amenés par l’addition d’agents IT, c’est donc bien vers la DSI que l’on se tourne. On lui demande d’accélérer les déploiements pour gagner en vitesse, tout en garantissant la transparence et en maîtrisant les risques. La direction générale réclame de la vélocité, le RSSI des garanties. Or les outils de supervision traditionnels, conçus pour suivre des processus menés par des humains, ne suffisent pas à encadrer les agents IA. Le DSI doit désormais comprendre l’adoption, les usages, la productivité et le risque, et s’assurer que les actions autonomes restent sous responsabilité et alignées sur les objectifs de l’entreprise.

La DEX, ou la gouvernance là où l’IA agit

Le défi dépasse d’ailleurs les agents IA. Dans l’étude que Nexthink a menée avec Harvard Business Review Analytic Services auprès de 259 décideurs en 2026, 58 % reconnaissent que l’adoption de l’IA par les collaborateurs eux-mêmes dépasse déjà la capacité de leur IT à la surveiller et à la gouverner. Le paradoxe, c’est que, sur les douze prochains mois, seules 19 % des organisations interrogées envisagent d’investir dans des outils de visibilité. On forme et on règlemente, mais on gouverne sans voir.

Il n’existe pas de solution miracle aux enjeux de gouvernance, de risque et de conformité posés par l’IA générative. Je suis pourtant convaincu qu’une stratégie d’expérience numérique des collaborateurs (DEX, Digital Employee Experience) doit en être le socle. Pourquoi ? Parce qu’elle donne à l’IT un niveau de contrôle là où les interactions avec l’IA ont lieu, au moment où elles ont lieu. En intégrant des règles et des contrôles de données directement dans les applications et les workflows, l’IT peut déclencher des interventions automatiques en temps réel, sous contrôle de l’équipe IT, au lieu d’être alertée pour gérer les conséquences après coup. C’est la conviction qui guide notre approche chez Nexthink.

Cette approche a un second avantage. En réduisant la friction cognitive comme celle des processus, par exemple grâce à des alertes et à un guidage dans l’application, on favorise l’adoption sans imposer de règles lourdes ni d’interdictions générales qui bloquent trop ou protègent mal. Le retour sur investissement des outils d’IA s’en trouve d’autant meilleur.

Des agents IA comme collègues ?

Un nouveau collègue a un poste, des objectifs, et son travail est évalué sur ses résultats. Pourquoi pas un agent IA ? Avec les principes de la DEX, les agents sont rattachés à des rôles précis, jugés sur les résultats et ajustés selon leur effet réel sur l’efficacité et la productivité. L'intégration de processus DEX rendent les interventions contextuelles, et l’IA peut ainsi agir en amont, résoudre les problèmes dans le flux de travail et apprendre en continu du terrain.

C’est aussi le rôle de l’IT qui change. D’une fonction de support réactive, elle devient l’orchestratrice d’un environnement de travail numérique où humains et agents collaborent. Plutôt que d’empiler des automatisations sur des processus existants, elle prévient les frictions, personnalise les expériences et veille à ce que les systèmes autonomes renforcent le travail au lieu de le perturber.

Ce qui se mesure vraiment

Le succès du travail autonome ne se mesurera pas au nombre de systèmes d’IA déployés, mais à la manière dont ils aident ceux qui s’en servent. Les organisations qui associent IA agentique et visibilité DEX convertiront l’innovation en un impact compréhensible et durable, pour les opérations IT comme pour les employés. Un audit ou une supervision classiques, à eux seuls, n’y parviendront pas.

À l’heure où chacun s’interroge sur les prochaines étapes d’une IA agentique déployée à grande échelle, une question clé subsiste : si l’un de vos agents IA se trompait cette nuit, comment le sauriez-vous ? La réponse ne peut plus reposer sur l’ouverture d’un ticket par un collaborateur. En mettant la DEX au cœur de la stratégie IA tout en repensant le modèle de support, les organisations IT seront enfin capables de générer un nouveau type d’interactions entre l’humain et l’IA, de sorte que ces nouveaux compagnons agissent de manière transparente et responsable, afin d’améliorer nos propres actions et notre mode de travail.

Le rapport complet de l’étude « Bridging the AI Acceleration Gap », menée par Harvard Business Review Analytic Services, est disponible sur le site de Nexthink.