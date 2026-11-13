Jean-Baptiste Frossard passe de la DSI à la transformation par l’IA chez VusionGroup

Jean-Baptiste Frossard change de casquette chez VusionGroup. Depuis octobre, il occupe le poste de Chief AI Transformation Officer. Le spécialiste de la digitalisation du commerce physique, basé à Nanterre, lui confie ainsi la transformation du groupe par l’intelligence artificielle (IA). Il quitte pour cela la direction des systèmes d’information (DSI), qu’il occupait depuis 2018.

Sorti d’HEC en 2005, il est passé par Technip, où il a conduit des projets informatiques entre 2011 et 2014. En 2018, il a pris la tête de la DSI de SES-imagotag. L’entreprise est devenue VusionGroup en 2024, avant d’adopter le nom commercial Vusion au début de 2026. Sa croissance a été spectaculaire. Le groupe, qui compte quelque 1 200 salariés, a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires ajusté de 1,527 milliard d’euros, en hausse de 51 %. Ce bond doit beaucoup au déploiement de ses étiquettes électroniques et de ses rails intelligents chez Walmart. Vusion a en outre signé un partenariat stratégique avec Carrefour en février 2026.