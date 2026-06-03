La Caisse des Dépôts s’appuie sur Numspot pour ses futurs services d’IA 

Pour déployer ses services d’intelligence artificielle, La Caisse des Dépôts prévoit de s'appuyer sur plusieurs briques technologiques d'IA fournies et opérées via la plateforme Numspot. Parmi elles figurent des modèles de langage (LLM), des bases documentaires vectorielles et graphes utilisées dans les architectures de type RAG (Retrieval-Augmented Generation), ainsi que des outils d'orchestration d'agents IA. Ces technologies doivent être mises en œuvre dès le mois de juin afin d'alimenter différents usages internes. Le groupe évoque notamment le déploiement d'assistants conversationnels, d'assistants dédiés au développement informatique et d'autres applications destinées à ses métiers et à ses filiales. Numspot assurera le déploiement et l'exploitation de ces services sur sa plateforme cloud. L'entreprise fournira également des services managés et les capacités d'orchestration nécessaires au fonctionnement de ces outils, avec pour objectif de répondre à des usages qualifiés de critiques.

Une stratégie axée sur la maîtrise des données

À travers ce partenariat, la Caisse des Dépôts entend renforcer son autonomie technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le groupe indique vouloir bénéficier des dernières évolutions du cloud et de l'IA tout en conservant la maîtrise de ses données, de ses usages et de ses infrastructures numériques. L'initiative s'inscrit plus largement dans les objectifs du plan Horizon numérique 2030, qui vise à accélérer la transformation numérique de l'établissement public tout en renforçant la souveraineté technologique des territoires. Le groupe souligne également sa volonté de déployer des solutions d'intelligence artificielle répondant à des exigences de sécurité, de réversibilité et de conformité.

Numspot veut renforcer sa position sur les projets sensibles

Pour Numspot, cette collaboration constitue une nouvelle référence dans le secteur public. La plateforme, détenue notamment par la Banque des Territoires, Docaposte, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom, se positionne sur les projets nécessitant un hébergement et une exploitation des données dans un cadre présenté comme souverain. L'entreprise met en avant ses services cloud et IA ainsi que ses travaux de certification et de qualification pour accompagner les organisations souhaitant déployer des applications critiques tout en limitant leur dépendance à des fournisseurs technologiques étrangers.