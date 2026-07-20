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Baromètre IA

Le trafic des agents IA a bondi de 45 % au deuxième trimestre  

Le trafic généré par les agents d'intelligence artificielle a progressé de 45 % entre avril et juin 2026, porté notamment par les agents de Meta, selon le dernier baromètre publié par DataDome. 

Tiago Gil

Tiago Gil

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 20 juillet 20261 min de lecture
Le trafic des agents IA a bondi de 45 % au deuxième trimestre
Magnific

DataDome, spécialiste de la protection contre les bots et les agents IA malveillants, observe une forte accélération du trafic agentique au deuxième trimestre 2026. Son réseau a traité 17,7 milliards de requêtes provenant d'agents IA, contre 12,2 milliards au trimestre précédent, soit une hausse de 45 %. Cette progression s'accompagne d'un changement de hiérarchie entre les principaux acteurs. Les agents Meta-ExternalAgent (+74 %) et Meta-WebIndexer (+163 %) représentent désormais la majorité du trafic observé sur le réseau de l'entreprise, devant OpenAI et Anthropic. Le rapport souligne également l'émergence du Model Context Protocol (MCP) comme nouveau signal réseau, avec des pics de près de 500 000 requêtes quotidiennes, illustrant la montée en puissance des architectures d'agents IA capables d'interagir avec des applications et des services externes. 

Les entreprises affinent leur gouvernance des agents IA

Au-delà du volume de trafic, DataDome met en avant une évolution des stratégies de gouvernance. Si le volume de requêtes de ChatGPT-User recule de 6 %, ChatGPT reste la principale source de trafic référent généré par l'IA, concentrant entre 80 % et 88 % des redirections mensuelles et enregistrant une progression de 17 % sur un trimestre. Face à la multiplication des agents spécialisés, les entreprises cherchent désormais à distinguer ceux qui créent de la valeur métier de ceux qui augmentent uniquement la consommation des ressources informatiques. Selon DataDome, 54 % de ses clients ont déjà déployé des politiques de confiance dédiées aux agents IA afin de mieux contrôler les accès, les coûts d'infrastructure et les usages de ces nouveaux outils. 

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