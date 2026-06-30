La SNCF et le CEA s’allient pour inventer le ferroviaire de demain

Les TGV ne sont pas les seuls à aller à grande vitesse. En signant un accord-cadre le 29 juin 2026 avec le CEA, c’est toute l’innovation ferroviaire que la SNCF accélère. La destination visée ? Une mobilité performante, décarbonée et responsable. Le partenariat de recherche, d’une durée de 5 ans, se traduit de manière concrète par la création d’un laboratoire commun aux deux entités. Une quinzaine de thèmes de recherche y seront étudiés. Parmi eux, les systèmes de vision pour la localisation, avec un accent mis sur la sécurité de la position du train.

L’intelligence artificielle et la robotique au cœur des recherches

Le CEA, distingué comme organisme de recherche le plus innovant au monde en 2026 selon Clarivate, planchera également sur l’un de ses domaines de prédilection : la robotique. Les premiers travaux s'articuleront autour d'une suite logicielle modulaire qui simplifie la conception et le déploiement des robots. Cette approche permettra d'accélérer leur mise en service, tout en assurant leur sécurité et leur adaptabilité aux besoins métiers.

L’intelligence artificielle au service du ferroviaire fait aussi partie des sujets d'intérêt commun aux deux organisations. Au programme : détection d'obstacle et supervision des circulations, de la sûreté et de la maintenance des actifs du groupe SNCF. « L’accord de coopération conclu avec le CEA constitue une étape majeure pour accélérer l’émergence et le déploiement de solutions de rupture au service de la mobilité », commente Carole Desnost, directrice Technologies, Innovation et Projets du groupe SNCF. De l’intelligence artificielle jusqu’au quantique, l’ensemble des technologies émergentes est exploré pour optimiser le transport de voyageurs et de marchandises.