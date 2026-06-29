Le Médiateur des entreprises lance la 3ème édition de l’Observatoire des relations startups-grands comptes 

Le Médiateur des entreprises (service publique rattaché au Ministère de l’Economie) a officiellement lancé les travaux de la troisième édition de l’Observatoire des relations entre start-ups et grands comptes, en présence d’Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique. Créé dans le cadre de l’initiative « Je choisis la French Tech », cet observatoire vise à évaluer les relations économiques entre les jeunes entreprises innovantes et les grands acteurs publics et privés, tout en identifiant les freins et les leviers permettant de favoriser les achats innovants. Le prochain rapport, attendu en 2027, dressera un état des lieux des évolutions observées depuis la précédente édition et formulera de nouvelles recommandations destinées à renforcer ces coopérations.

Souveraineté numérique, IA et achats innovants au cœur des travaux

Cette troisième édition accordera une place importante à plusieurs thématiques liées aux transformations numériques et industrielles. Les travaux porteront notamment sur la souveraineté numérique et technologique, l'adoption des solutions d'intelligence artificielle dans les organisations, le développement des achats innovants par les grands groupes, ainsi que les relations entre startups et PME. L'objectif est également d'évaluer la contribution des entreprises innovantes à la transformation numérique, industrielle et écologique de l'économie française, tout en mettant en avant les pratiques jugées les plus efficaces pour accélérer leur intégration dans les stratégies d'achat des grands donneurs d'ordre.