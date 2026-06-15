Le Train de la French Tech mise sur les connexions européennes
Après une finale organisée à Madrid, MyBubbleHealth remporte l'édition 2026 du train de la French Tech. Le dispositif cherche à rapprocher startups, investisseurs et marchés européens.
Publié à 11h45 Lecture 4 min.
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Le voyage compte désormais autant que la destination. Pour sa septième édition, le Train de la French Tech a emmené 28 startups de France, d'Espagne et d'Andorre de Perpignan à Madrid. Le concept reste inchangé. Une minute pour convaincre lors de sessions de pitch organisées à bord d'un TGV transformé en espace de rencontres entre entrepreneurs et investisseurs. En revanche, l'ambition évolue. Cette année, le programme s'est prolongé au South Summit Madrid, l'un des principaux rendez-vous européens de l'innovation. “Le Train n’est plus seulement un outil de networking transfrontalier, c’est devenu un accélérateur de business européen”, a déclaré Arthur Lemaire, président de la French Tech Perpignan. Cette orientation fait écho à une autre tendance observée dans l'écosystème français. Quelques jours après l'événement, la promotion 2026 du French Tech Next40/120 a mis en avant des entreprises capables de se développer à l'international tout en renforçant leur ancrage européen. À des échelles différentes, les deux initiatives répondent à la même équation. Trouver des financements ne suffit plus. Encore faut-il accéder aux marchés, aux partenaires et aux investisseurs capables d'accompagner le passage à l'échelle.
Des cas d'usage avant les effets d'annonce
Le palmarès raconte cette évolution. Le Grand Prix 2026 a été attribué à MyBubbleHealth, une medtech basée à Paris-Saclay qui développe une solution d'intelligence artificielle capable de mesurer les signes vitaux des nourrissons à partir d'une simple vidéo. Fréquence cardiaque et fréquence respiratoire peuvent être analysées en temps réel sans capteur physique. La startup, qui a déjà levé un million d'euros, prépare désormais un tour de table de deux millions d'euros. Mais le choix du jury dépasse le seul cas de cette jeune pousse. Les autres lauréats dessinent une cartographie assez révélatrice des priorités actuelles des investisseurs et des écosystèmes d'innovation. NevoNeura travaille sur les maladies neurodégénératives grâce aux biotechnologies. Cirquel applique l'intelligence artificielle à l'économie circulaire en optimisant les retours e-commerce. Sprout s'attaque à l'empreinte environnementale du numérique avec des sites web éco-conçus. Quant à TIPTAP, la société industrialise l'automatisation du service de boissons dans l'événementiel. Santé, IA appliquée, transition environnementale, efficacité opérationnelle. Le palmarès privilégie des cas d'usage concrets plutôt que des promesses technologiques abstraites.
L'Europe comme prochain marché
Cette mécanique intéresse bien au-delà de Perpignan. Le Train de la French Tech revendique désormais un rôle d'intermédiaire entre écosystèmes européens. Son objectif n'est plus uniquement de mettre des startups sous les projecteurs pendant quelques jours. Il s'agit de créer des opportunités commerciales et financières durables. “C’est un accélérateur de business et de coopérations à l’échelle européenne”, a affirmé Arthur Lemaire, président de la French Tech Perpignan. L'exemple de Mettis AI nourrit ce discours. Lauréate du Grand Prix 2025, l'entreprise est revenue cette année en tant que membre du jury après avoir réalisé une levée de fonds de 1,1 million d'euros à la suite de rencontres initiées durant l'événement. Le cas reste individuel, mais il illustre une difficulté bien identifiée dans l'écosystème européen. Les startups savent de plus en plus créer des innovations. Le défi consiste désormais à leur donner accès aux investisseurs, aux partenaires et aux marchés capables de soutenir leur croissance. C'est précisément cette problématique que l'on retrouve dans les débats qui entourent aujourd'hui le Next40 comme dans les initiatives plus locales telles que le Train de la French Tech.
Les lauréats du Train de la French Tech 2026
Grand Prix 2026
MyBubbleHealth (Paris-Saclay)
IA médicale pour le suivi des signes vitaux des nourrissons sans contact.
Catégorie Émergence
NevoNeura (Madrid)
Biotechnologies appliquées à la recherche sur les maladies neurodégénératives.
Catégorie Croissance
TIPTAP (Céret)
Technologie automatisée de distribution de boissons pour l'événementiel.
Catégorie Développement
Cirquel (Barcelone / Berlin)
IA dédiée à l'optimisation des retours e-commerce et à l'économie circulaire.
Coup de cœur du jury
Sprout (Madrid)
Plateforme de création de sites web éco-conçus à faible empreinte carbone.