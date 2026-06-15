Le Train de la French Tech mise sur les connexions européennes 

Le voyage compte désormais autant que la destination. Pour sa septième édition, le Train de la French Tech a emmené 28 startups de France, d'Espagne et d'Andorre de Perpignan à Madrid. Le concept reste inchangé. Une minute pour convaincre lors de sessions de pitch organisées à bord d'un TGV transformé en espace de rencontres entre entrepreneurs et investisseurs. En revanche, l'ambition évolue. Cette année, le programme s'est prolongé au South Summit Madrid, l'un des principaux rendez-vous européens de l'innovation. “Le Train n’est plus seulement un outil de networking transfrontalier, c’est devenu un accélérateur de business européen”, a déclaré Arthur Lemaire, président de la French Tech Perpignan. Cette orientation fait écho à une autre tendance observée dans l'écosystème français. Quelques jours après l'événement, la promotion 2026 du French Tech Next40/120 a mis en avant des entreprises capables de se développer à l'international tout en renforçant leur ancrage européen. À des échelles différentes, les deux initiatives répondent à la même équation. Trouver des financements ne suffit plus. Encore faut-il accéder aux marchés, aux partenaires et aux investisseurs capables d'accompagner le passage à l'échelle.

Des cas d'usage avant les effets d'annonce

Le palmarès raconte cette évolution. Le Grand Prix 2026 a été attribué à MyBubbleHealth, une medtech basée à Paris-Saclay qui développe une solution d'intelligence artificielle capable de mesurer les signes vitaux des nourrissons à partir d'une simple vidéo. Fréquence cardiaque et fréquence respiratoire peuvent être analysées en temps réel sans capteur physique. La startup, qui a déjà levé un million d'euros, prépare désormais un tour de table de deux millions d'euros. Mais le choix du jury dépasse le seul cas de cette jeune pousse. Les autres lauréats dessinent une cartographie assez révélatrice des priorités actuelles des investisseurs et des écosystèmes d'innovation. NevoNeura travaille sur les maladies neurodégénératives grâce aux biotechnologies. Cirquel applique l'intelligence artificielle à l'économie circulaire en optimisant les retours e-commerce. Sprout s'attaque à l'empreinte environnementale du numérique avec des sites web éco-conçus. Quant à TIPTAP, la société industrialise l'automatisation du service de boissons dans l'événementiel. Santé, IA appliquée, transition environnementale, efficacité opérationnelle. Le palmarès privilégie des cas d'usage concrets plutôt que des promesses technologiques abstraites.