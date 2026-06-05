L’Europe muscle ses infrastructures pendant que la Chine ferme le jeu

Pékin verrouille ses pépites technologiques. Après le blocage du rachat de Manus par Meta, la Chine durcit ses règles. Pékin pourra désormais bloquer des ventes d’actifs stratégiques, de technologies ou de talents à l’étranger.

Un Office européen entre dans la partie. Euro-Office sera lancé le 9 juin. Cette suite bureautique open source européenne entend concurrencer Microsoft 365 et Google Workspace, sur fond de souveraineté numérique… et de polémique sur ses licences.

Les centres données français continuent de se consolider. Etix rachète 4 datacenters à Eurofiber en Occitanie. L’opérateur porte son parc à 19 sites et renforce sa position sur le cloud souverain et les marchés de la défense.

L’IA devient une arme défensive… avant de devenir un risque offensif. Anthropic ouvre Claude Mythos à la France et à 150 organisations critiques. Déjà plus de 10 000 failles détectées.