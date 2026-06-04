L’IA s’impose comme un pilier central des nouvelles doctrines de cybersécurité et de conflictualité 

L’intelligence artificielle n’est plus seulement un outil d’optimisation des organisations cyber : elle devient un élément structurant des doctrines de sécurité et de conflictualité. Capable d’absorber, de croiser et d’interpréter des volumes de données hors d’atteinte pour l’analyse humaine seule, elle modifie déjà la manière dont les États anticipent les menaces, planifient leurs opérations et arbitrent leurs décisions stratégiques. C’est l’un des messages ressortis d’une conférence de presse organisée mardi 2 juin, à 10h40, dans le cadre du Paris Cyber Summit 2026, à la Maison de la Chimie à Paris. Trois intervenants ont structuré les échanges : James Appathurai, adjoint au secrétaire général de l’OTAN chargé de l’innovation, du cyber et de l’hybride, Frank Cilluffo, directeur du McCrary Institute et expert de référence des politiques de cybersécurité américaines, et Peter Sund, directeur général du Finnish Information Security Cluster (FISC).

James Appathurai a insisté sur le fait que l’intelligence artificielle constitue un changement structurel des capacités opérationnelles, permettant de traiter des volumes de données inaccessibles à l’analyse humaine seule. Elle permet ainsi de « fusionner des données provenant de multiples sources en temps réel, à une vitesse et une échelle hors de portée humaine », redéfinissant la manière dont les opérations militaires sont planifiées et exécutées. Dans une perspective de sécurité nationale, Frank Cilluffo a souligné que l’enjeu dépasse la seule dimension technologique. Selon lui, « l’enjeu n’est plus seulement technologique, mais doctrinal : il s’agit de savoir comment les États intègrent l’IA dans leurs décisions de sécurité et dans leur capacité à anticiper les menaces », mettant en avant une transformation profonde des cadres de décision publics.

De la guerre réactive à la logique de détection et d’anticipation

Les échanges ont mis en avant la montée en puissance des systèmes de “data fusion”, capables de croiser des sources hétérogènes (satellites, capteurs militaires, données civiles et open source) afin de produire une vision opérationnelle en temps réel des environnements stratégiques. James Appathurai a illustré cette dynamique à partir du conflit en Ukraine, où des systèmes numériques permettent déjà de « réduire drastiquement le délai entre la détection d’un signal et l’action opérationnelle », accélérant ainsi le cycle décisionnel sur le terrain. Peter Sund a, de son côté, insisté sur le rôle de l’écosystème industriel de la cybersécurité dans cette transformation, en affirmant que « les capacités de traitement des données deviennent un élément central de la résilience des États face aux menaces hybrides », soulignant la nécessité d’une coopération renforcée entre acteurs publics et privés.

Vers une guerre structurée par les systèmes automatisés et la donnée

Les intervenants convergent enfin sur une même lecture : l’intelligence artificielle agit comme un multiplicateur de puissance stratégique, en optimisant les opérations militaires, la logistique et la gestion des crises. L’exemple de la mer Baltique illustre cette évolution, avec des systèmes capables de suivre plusieurs milliers de navires par jour et d’identifier des comportements anormaux liés à des infrastructures critiques. Frank Cilluffo souligne que « la frontière entre sécurité civile et sécurité militaire est de plus en plus floue, car les mêmes données et les mêmes outils servent désormais à des usages hybrides », traduisant une recomposition profonde des modèles de sécurité. Une dynamique qui consacre l’entrée dans une forme de guerre algorithmique, où la maîtrise de la donnée devient un facteur déterminant de supériorité stratégique.