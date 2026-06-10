L’Inria alerte sur les limites de l’industrie 4.0 piégée dans le productivisme 

Après avoir longrtemps couru après la productivé, l'industrie est désormais à la poursuite de la résilience. Dans son livre blanc, publié en mai 2026, l’INRIA estime que le modèle de l’Industrie 4.0, apparu en Allemagne en 2011 et fondé sur l’automatisation, les données et l’interconnexion des systèmes, a atteint ses limites face aux crises climatiques, énergétiques et géopolitiques. L’institut défend une approche dite “Industrie 5.0”, recentrée sur trois priorités : l’humain, l’environnement et la résilience. Ce changement de cap intervient alors que l’industrie représente encore 26 % du PIB mondial et 21,6 % du PIB européen, mais demeure responsable d’environ 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En France, elle génère plus de trois millions d’emplois, 70 % des exportations et reste à l’origine de 17 % des émissions nationales. Pour l’INRIA, les technologies numériques ne doivent donc plus être évaluées uniquement à l’aune des gains de productivité qu’elles procurent, mais aussi selon leur capacité à répondre à ces contraintes systémiques.

L’après-productivité

Le livre blanc défend une réorientation profonde des usages du numérique industriel. Si l’intelligence artificielle, les objets connectés, la robotique ou les jumeaux numériques peuvent contribuer à améliorer l’efficacité énergétique et à optimiser les chaînes de production, leur déploiement ne garantit pas automatiquement une réduction de l’empreinte environnementale. L’INRIA alerte notamment sur les effets rebond, susceptibles d’annuler une partie des bénéfices obtenus lorsque la baisse des coûts favorise une augmentation des usages. Les chercheurs plaident ainsi pour une industrie davantage tournée vers l’économie circulaire, la sobriété et la durabilité des produits. Le document appelle également à mieux mesurer l’impact environnemental du numérique lui-même, qu’il s’agisse des infrastructures cloud, des réseaux ou des équipements connectés. L’institut pousse même la réflexion plus loin en posant une question rarement abordée dans les stratégies industrielles : le numérique peut-il accompagner une logique de « production juste nécessaire » capable de limiter simultanément la surproduction, la surconsommation et la pression exercée sur les ressources naturelles ?

La bataille du contrôle

L’INRIA identifie enfin un autre défi majeur, celui de la souveraineté technologique. À mesure que les sites industriels deviennent dépendants des plateformes cloud, de l’intelligence artificielle, des réseaux connectés ou des jumeaux numériques, la maîtrise des infrastructures critiques devient un enjeu économique autant que stratégique. Le livre blanc souligne les risques liés à la concentration du pouvoir technologique, aux cyberattaques, à la dépendance envers des acteurs extra-européens ou encore à la perte de contrôle sur les données industrielles. Cette préoccupation irrigue plusieurs initiatives évoquées dans le rapport, dont le programme national Engineering Digital Twin lancé dans le cadre de France 2030. L’objectif est de renforcer les capacités françaises dans les technologies jugées critiques pour l’industrie du futur. Pour l’INRIA, la prochaine étape de la transformation industrielle ne se jouera donc pas uniquement sur la sophistication des outils numériques, mais sur la capacité des acteurs européens à en maîtriser les infrastructures, les données et les modèles. Une condition devenue aussi stratégique que la performance elle-même.