Loïc Tourlourat, ex-DSI d’Allianz France, prend les commandes du SI de Prépar Assurance

Loïc Tourlourat devient directeur des systèmes d’information de Prépar Assurance. La "marque ombrelle" de BRED Banque Populaire, qui réunit Prépar-Vie et Prépar-IARD, a annoncé sa nomination début novembre. Cette arrivée doit soutenir la croissance de l’assureur dans l’épargne et la prévoyance. Prépar crée dans le même temps une direction du développement des partenariats externes, confiée à Laurent Seigneur.

Âgé de 59 ans, titulaire d’un BTS en informatique industrielle et d’un MBA d’HEC, Loïc Tourlourat a fait ses armes dans les systèmes d’information critiques dès 1989, avant d’exercer plusieurs fonctions de responsabilité chez Bouygues Telecom. Puis de diriger les opérations et infrastructures technologiques de l’Assurance Maladie et de Naval Group entre 2014 et 2018. Revenu chez l’opérateur pour y piloter la gouvernance IT, l’architecture et les programmes stratégiques, puis le système d’information réseau, il a rejoint Allianz France en 2023, où il a conduit une DSI recentrée sur la gouvernance après le transfert du delivery vers Allianz Technology.

Un système d’information ouvert aux partenaires

Lorsqu’il s’était confié à Alliancy en mai 2025, il racontait comment l’équipe interne était passée de 800 personnes à une cinquantaine, du fait de la création au niveau groupe de la nouvelle entité Allianz Technology, tandis que le sourcing avait été rationalisé autour de cinq grands partenaires. Et que près de 30 % du budget informatique servait à décommissionner des technologies que l’assureur ne parvenait plus à faire évoluer au bon rythme.

Sa feuille de route chez Prépar n’a pas encore été rendue publique. Ses convictions passées résonnent pourtant avec les besoins de l’assureur. Fin 2024, Prépar gérait 8,2 milliards d’euros d’encours en épargne. L’assureur développe aussi des offres en marque blanche auprès de courtiers, de mutuelles et de bancassureurs, pour dépasser le seul réseau de la BRED. Or Loïc Tourlourat plaidait chez Allianz pour ouvrir le système d’information par les interfaces de programmation d'application (API), afin de travailler plus simplement avec les partenaires.

La qualité des données au service de l’IA et la maîtrise des dépendances technologiques devraient compléter ses priorités. Prépar-Vie a d’ailleurs retenu fin septembre la plateforme de Clearwater Analytics pour unifier la gestion de ses investissements.