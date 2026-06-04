Microsoft : la Bavière clique sur “Annuler”

La Bavière quitte-elle Microsoft ? Non. Enfin pas encore en tout cas. Mais ! Le Land allemand vient de faire quelque chose de plus intéressant : il a interrompu la mécanique d’un renouvellement que l’on aurait pu croire inévitable. Un nouveau contrat-cadre avec l’éditeur américain était en effet envisagé pour “rationaliser les usages” au sein de l’administration. Il est désormais mis de côté, tandis que le ministère bavarois du Numérique souhaite tester un environnement de travail souverain, fondé sur des alternatives ouvertes.

Si le geste peut sembler technique de prime abord, il est en réalité très politique. Car le poste de travail reste un des angles morts de la souveraineté numérique. On parle plus volontiers de cloud, de cybersécurité, d’infrastructures critiques ou de semi-conducteurs. Les sujets sont plus visibles, plus industriels, plus immédiatement stratégiques. Mais, dans le quotidien des administrations comme des entreprises, la dépendance commence bien souvent dans une messagerie, un agenda partagé, un tableur, un outil de visioconférence, ou encore un traitement de texte. L’environnement bureautique n’est plus seulement une commodité, c’est une véritable une infrastructure de travail. Car c’est lui qui structure les échanges internes, les circuits de validation, la production documentaire, les archives, les réunions, les habitudes collaboratives. Et c’est justement parce qu’il est connu de tous et qu’il évite d’ouvrir de nouveaux débats, qu’il devient difficile à remettre en cause. In fine, plus un outil est banal, moins il est remis en question.

Dans beaucoup d’organisations, Microsoft n’est plus seulement un fournisseur. C’est un réflexe. Un standard implicite. Un choix qui n’a presque plus besoin d’être formulé. Les fichiers circulent dans ses formats, les réunions s’organisent dans ses outils, les métiers construisent leurs processus autour de ses usages. À force de fluidité, l’environnement devient invisible. Et l’invisible est souvent ce qui coûte le plus cher à reprendre en main.

Alors, bien entendu, la décision bavaroise ne signifie pas que la migration sera simple. Non. Les expériences passées ont montré ô combien ces chantiers pouvaient être sensibles. Compatibilité, formation, conduite du changement, intégration applicative ou de support utilisateur sont loin d’être secondaires. Il ne suffit pas d’installer une suite alternative pour transformer un environnement de travail ! Il faut revoir les processus, accompagner les agents, traiter les formats documentaires, sécuriser les échanges et accepter une période d’apprentissage.

Pour les DSI, la souveraineté numérique n’est pas seulement une question de doctrine mais d’urbanisation, d’achat, de compétences et de trajectoire. Une organisation ne réduit pas sa dépendance par déclaration d’intention. Elle le fait en identifiant les briques critiques, en mesurant les coûts de sortie, en organisant les alternatives, en contractualisant autrement et en assumant que la liberté de choix a elle-même un coût.

Dans le cas bavarois, le débat porte aussi sur le modèle économique. Le passage à des suites cloud intégrées a progressivement déplacé l’équilibre. L’achat de licences a laissé place à des abonnements, les usages se sont élargis, les contrats se sont consolidés, et les capacités de négociation se sont parfois réduites à mesure que la dépendance augmentait. Ce qui relevait hier de l’équipement bureautique relève aujourd’hui d’un arbitrage stratégique.

Ce n’est donc pas juste un débat entre Microsoft et l’open source. Ce serait trop simple. Microsoft fournit des solutions massivement adoptées et souvent difficiles à égaler dans leur niveau d’intégration. L’open source, de son côté, ne constitue pas une réponse magique. Il demande de l’investissement, de la maintenance, des compétences et un écosystème capable de tenir dans la durée. Mais, entre la dépendance confortable et l’alternative idéalisée, il existe un espace que beaucoup d’organisations ont trop longtemps négligé : celui du choix organisé.

La Bavière ne prouve pas ici qu’il est possible de sortir rapidement de Microsoft. Elle rappelle surtout que se poser la question est possible. Et c’est déjà beaucoup. Dans les faits, la dépendance numérique ne se mesure pas seulement à la nationalité d’un fournisseur ou au lieu d’hébergement des données. Elle se mesure à la capacité réelle d’une organisation à changer de trajectoire. Peut-elle remplacer une brique sans tout fragiliser ? Peut-elle négocier sans subir ? Peut-elle faire évoluer ses usages sans se retrouver prisonnière de ses propres habitudes ? Peut-elle arbitrer autrement que par reconduction automatique ?

Ces questions ne concernent pas uniquement les administrations allemandes. Elles valent pour toutes les organisations qui ont progressivement laissé leur environnement de travail devenir leur architecture implicite. Avec le temps, le poste de travail a cessé d’être un simple terminal. Il est clairement devenu le point d’entrée de la dépendance logicielle.

La souveraineté numérique commence parfois très loin des grands discours, dans un fichier que l’on souhaite pouvoir ouvrir autrement, une réunion que l’on souhaite pouvoir organiser ailleurs, un contrat que l’on souhaite pouvoir renégocier sans trembler.

La Bavière n’a peut-être pas encore quitté Microsoft, mais elle a stoppé le pilote automatique. Et, dans le numérique d’aujourd’hui, c’est peut-être déjà une forme de reprise en main.