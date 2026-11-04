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Un métier junior sur cinq exige déjà l'IA

En quatre ans, la part des offres d’emploi junior mentionnant des compétences en intelligence artificielle a triplé, selon une étude de JobTeaser publiée le 5 novembre 202

Aude Brès

Aude Brès

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 4 novembre 2026
1 min.
Un métier junior sur cinq exige déjà l'IA
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La GenZ n’a pas d’autres choix que de savoir manier l’IA. Entre 2022 et 2026, le nombre de métiers juniors demandant des compétences en IA a triplé, passant de 6,3 à 20,1%. Pour atteindre ce chiffre, JobTeaser a analysé plus de 400 000 offres d’emplois (stage, alternance et premier emploi) sur sa plateforme et a publié ses résultats ce 5 novembre 2026. Pour Michaël Giaj, responsable des études de JobTeaser : « L'IA s'installe dans les offres juniors à un rythme qu'aucune compétence n'a connu ». La demande se concentre principalement sur trois catégories de métiers juniors : le numérique et l’IT (64 %), l’industrie (64 %), ainsi que le conseil et l’audit (44 %). Les autres secteurs affichent des niveaux de demande nettement inférieurs, autour de 10 à 15 %, révélant une forte disparité entre les domaines d’activité. En revanche, la taille de l’entreprises ne représente pas un facteur différenciant. En 2022, 7% des métiers juniors des TPE/PME demandaient de l’IA, contre 6% dans les grandes entreprises. Les deux se retrouvent à 12 % en 2024, puis à 20 % et 19% en 2026. 

Les soft skills restent recherchées

Derrière ces chiffres globaux, l'IA ne recouvre pas les mêmes attentes selon les profils. Parmi les offres qui la mentionnent, elle est au cœur du poste pour 48 % des profils ingénieurs, contre 12 % des profils managers. Elle reste une compétence secondaire dans la moitié de ces derniers (50 %). Au-delà de l’IA, d’autres compétences sont recherchées et ce sont principalement des soft skills. Selon JobTease, les fiches de postes contiennent en moyenne 3 hard skills contre 7 soft skills. Parmi eux, le leadership est le plus demandé : + 232% depuis 2023. 

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