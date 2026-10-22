Passée par JCDecaux et Keolis, Valérie Riquelme prend la tête de la DSI de Citeo

"Je suis fière de mettre mon expérience au service d’une entreprise à mission travaillant dans l'économie circulaire afin de limiter l'impact des emballages ménagers sur notre planète". C'est dans un court post publié sur LinkedIn, le 19 octobre, que Valérie Riquelme a remercié les équipes de Citeo pour leur accueil à sa prise de poste. La nouvelle DSI anticipe de nombreux défis à forte composante technologique pour l’éco-organisme, qui agit dans l’économie circulaire afin de limiter l’impact des emballages ménagers.

Ingénieure diplômée de l’ESIEA, Valérie Riquelme débute en 1993 chez Solucom, devenu Wavestone. Cinq années durant, elle y conduit des missions de conseil pour la RATP, France Télécom ou encore La Française des Jeux. Elle rejoint JCDecaux en 1998 et y reste plus de vingt ans. Elle y prend d’abord en charge l’ingénierie réseaux et systèmes, puis l’intranet du groupe. De 2008 à 2011, elle pilote le déploiement des nouveaux systèmes de vélos en libre-service, avant de prendre la responsabilité de ce domaine. À partir de 2015, elle supervise l’informatique des filiales d’Europe centrale et orientale. Elle dirige les opérations informatiques de l’afficheur de 2017 à 2021, puis le système d’information des vélos en libre-service. En 2022, elle rejoint le groupe Keolis comme directrice des systèmes d’information groupe. Pour le compte de l’opérateur de transport, elle s'était déjà engagée sur les sujets du numérique responsable, en rejoignant le groupe de travail IT for Green du Cigref.

Une filière recyclage au cœur des attentions

Valérie Riquelme hérite d’un SI tourné de longue date vers le cloud. En 2019, l’un de ses prédécesseurs, Dominique Heimler, revendiquait ainsi déjà 85 % du SI hébergé dans le cloud, principalement sur Azure et OVH, avec un objectif de bascule complète.

Les enjeux stratégiques sont nombreux pour le secteur du recyclage. Citeo revendique plus de 50 000 entreprises clientes et selon Jean Hornain, son directeur général, les charges à financer par la filière sont passées de 800 millions à 1,6 milliard d’euros en cinq ans. Le règlement européen PPWR vise en outre 100 % d’emballages recyclables d’ici 2030. De qoui mettre sous pression les systèmes de gestion, alors que la fiabilité des déclarations et le calcul des éco-contributions modulées reposent notamment sur la qualité des données dont ils disposent. La nouvelle DSI devra donc tout autant s'attaquer à ces travaux transversaux de fond, qu'à des sujets beaucoup plus localisés, comme l’expérimentation de consigne lancée dans quatre régions. Nul doute que son expérience des systèmes pour les vélos en libre-service, à la croisée du service aux collectivités et de l’exploitation, constitue un atout sur ces sujets.