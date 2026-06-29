ROI, souveraineté… Les nouveaux arguments de la Green Tech 

L'argument environnemental ne suffit-il plus à convaincre les entreprises ?

Manaëlle Perchet (Reply) : Le numérique responsable, étant donné que c'est un sujet qui est multifactoriel et transverse, s'intègre dans le quotidien des entreprises et dans leur obligation d'être efficaces énergétiquement parlant. Et donc ce n'est plus seulement un sujet IT ou compliance, mais c'est aussi un sujet de transformation.

Quels sont aujourd'hui les arguments qui parlent le plus aux entreprises ?

Yannick Chaze (Sweep) : La durabilité, c'est une opportunité de création de valeur pour les sociétés. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une contrainte réglementaire, mais ça devient une opportunité de croissance et de ROI.

Manaëlle Perchet : Si on parle à un financier ou quelqu'un qui a un budget serré, effectivement, faire de la GreenTech, revenir à de la frugalité a du bon sens. C'est à la fois bien pour des raisons financières, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons environnementales. Vraiment s'adapter en fonction de son interlocuteur, comprendre ses enjeux et surtout lui donner l'espace, les moyens et les outils de le mettre en place en pratique.

La souveraineté semble également devenir un argument de plus en plus présent. Pourquoi ?

Samuel Le Port (Treebal) : Toutes les entreprises ont besoin aujourd'hui d'efficacité, elles ont un besoin de géopolitique, elles ont besoin de maîtriser leur chaîne de valeur, leur résilience. Il faut faire le choix de solutions locales. C'est une dimension hyper importante de la transition écologique. Quand on consomme local, on est indépendant, on est résilient, on ne met pas tous les œufs dans le même panier et on réduit les filières.