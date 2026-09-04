Seuls deux sites universitaires sur dix passent le test

À l’université, le premier obstacle peut surgir avant même le campus. Accessiway a analysé en août les sites des dix universités françaises les plus fréquentées, soit près de 575 000 étudiants. Seuls deux satisfont les quatre critères testés. L’entreprise a examiné le contraste des couleurs, la navigation au clavier, les liens d’évitement et le redimensionnement du texte. Huit sites sur dix présentent ainsi des contrastes insuffisants. Plus significatif pour l’usage, seuls trois permettent une navigation fluide au clavier, indispensable pour certaines personnes en situation de handicap moteur. Quatre établissements ne disposent pas de lien d’évitement pour accéder directement au contenu principal. Le redimensionnement du texte s’en sort mieux, avec deux sites en défaut. Ces lacunes pèsent sur des usages universitaires désormais largement numérisés, de l’accès aux ressources aux démarches administratives. Elles prennent une portée particulière pour les 64 000 étudiants en situation de handicap recensés en France.

Le RGAA ne se résume pas à quatre critères

Un chiffre appelle toutefois à la prudence. Selon l’étude, une seule université affiche un taux de conformité au Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) proche de 100 %, avec 98 %. Ce taux provient toutefois des déclarations d’accessibilité des établissements et non des tests d’Accessiway. L’étude porte uniquement sur quatre critères et ne vaut donc pas audit complet du RGAA. Elle concerne uniquement les universités Paris Cité, Aix-Marseille, Lille, Grenoble Alpes, Strasbourg, Sorbonne Université, Bordeaux, Paris-Saclay, Claude Bernard Lyon 1 et Toulouse Jean Jaurès. Une photographie qui pointe des lacunes, sans pour autant permettre d’établir leur niveau global de conformité.

Former avant de corriger

L’accessibilité numérique gagne aussi les cursus. Selon Accessiway, treize établissements d’enseignement supérieur intégreront à la rentrée un module dédié dans leurs formations. L’enjeu consiste à faire entrer ces exigences dès la conception des services numériques, plutôt que de corriger les interfaces après leur déploiement. Pour les universités, le sujet est double. Elles doivent rendre leurs propres plateformes accessibles et former les professionnels qui concevront celles de demain. Les interfaces universitaires donnent déjà aux étudiants de quoi passer aux travaux pratiques.