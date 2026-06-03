Stellantis mise sur Accenture et Nvidia sur les jumeaux numériques 

Après avoir annoncé un investissement de plus d'un milliard d'euros en France pour préparer la production de futurs modèles Peugeot électriques et hybrides, Stellantis dévoile un nouveau volet de sa transformation industrielle. Le constructeur automobile souhaite améliorer ses jumeaux numériques grâce à un partenariat avec Accenture. Celui-ci s’appuie sur les technologies Nvidia. « Nous posons les bases de la prochaine génération de production industrielle chez Stellantis », a déclaré Francesco Ciancia, Head of Manufacturing chez Stellantis.

Optimisation et maintenance prédictive

Concrètement, Stellantis entend utiliser des représentations numériques de ses usines alimentées par des données issues des équipements industriels. Ces environnements virtuels permettraient de tester différents scénarios de production, d'identifier des points de blocage ou encore d'évaluer l'impact de modifications avant leur mise en œuvre. Surtout, les analyses pilotées par l'IA permettent une surveillance prédictive et la réduction des risques sur l’ensemble des opérations industrielles. Les premiers déploiements auront lieu en Amérique du Nord dès 2026.

Une orchestration agentique

Ensemble, les entreprises Nvidia, Stellantis et Accenture entendent explorer comment les jumeaux numériques intégrant l'IA peuvent permettre une optimisation en boucle fermée, dans laquelle les systèmes de production virtuels et physiques s'alimentent mutuellement et s'améliorent en continu. Cette approche s’appuie sur une orchestration agentique pour une optimisation dynamique des flux de production, ainsi que par des mécanismes de qualité et de maintenance basées sur des modèles physiques. Tracey Countryman, Supply Chain and Engineering Global Lead chez Accenture, explique d’ailleurs vouloir « faire entrer l'industrie dans une nouvelle ère d'opérations intelligentes et performantes ».