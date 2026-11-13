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Vincent Meliet devient Global CIO de Pernod Ricard

Après Hong Kong et Macao puis avoir dirigé la transformation en Chine, Vincent Meliet revient à l’informatique, qu’il avait pilotée dans deux filiales françaises du groupe.

Dorian Marcellin

Dorian Marcellin

Directeur de la Rédaction | Alliancy média

Publié et mis à jour le 13 novembre 2026
1 min.
Vincent Meliet devient Global CIO de Pernod Ricard

Pernod Ricard confie à Vincent Meliet le poste de Global Chief Information Officer. Il remplace Hélène Chaplain Lambert, dont la prochaine affectation reste inconnue. Depuis 2024, Vincent Meliet était à la tête de Hong Kong et de Macao, tout en étant vice-président Transformation & Business Acceleration pour l’ensemble de la Chine. Il connaît toutefois la fonction : entré dans le groupe en 2010, il avait été DSI de Ricard SA et de Pernod SA, avant de s’orienter vers le développement commercial puis la transformation.

Acteur dominant au niveau mondial du marché des vins et spiritueux et numéro un des spiritueux premium, Pernod Ricard réunit 240 marques. Il réalise 9,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires avec 17 000 collaborateurs, et il est implanté directement dans 73 pays. Pour piloter la DSI d’un tel portefeuille de marques et de marchés, le groupe choisit un profil qui a passé une partie de sa carrière côté métier. Vincent Meliet connaît à la fois la fonction informatique et les enjeux commerciaux et de transformation d’un marché aussi stratégique que la Chine.

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