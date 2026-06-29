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Worldline, Crédit Agricole et Mastercard réalisent un premier paiement agentique en France 

Worldline, Crédit Agricole et Mastercard ont mené une transaction de paiement agentique en conditions réelles, une étape pour préparer l’émergence du commerce piloté par des agents artificiels. 

Tiago Gil

Tiago Gil

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 29 juin 20261 min de lecture
Worldline, Crédit Agricole et Mastercard réalisent un premier paiement agentique en France 

Worldline, Crédit Agricole et Mastercard annoncent avoir effectué la première transaction de paiement agentique en production en France. Cette expérimentation s'appuie sur un parcours dans lequel un client du Crédit Agricole utilise un agent d'intelligence artificielle pour rechercher un festival selon différents critères, avant de sélectionner un événement et de demander à l’agent d’initier l’achat auprès de la plateforme de billetterie Weezevent. La transaction n’est toutefois exécutée qu’après validation explicite de l’utilisateur. Dans ce dispositif, le Crédit Agricole conserve son rôle de banque émettrice pour l’authentification et l’autorisation du paiement. Des identifiants dédiés permettent de distinguer les transactions agentiques et d’assurer leur traçabilité. L’ensemble du processus de paiement est traité sur l’infrastructure de Worldline en lien avec le réseau Mastercard, avec l’objectif de garantir un niveau de sécurité comparable à celui des paiements traditionnels. 

Préparer l’essor du commerce agentique en Europe 

Les trois groupes présentent cette opération comme une étape vers le développement du commerce agentique, un modèle dans lequel des agents d’IA assistent les consommateurs dans la recherche, la sélection et l’achat de produits ou de services. L’enjeu consiste à intégrer ces nouveaux usages dans les infrastructures de paiement existantes tout en maintenant les exigences réglementaires, de sécurité et de transparence attendues par les banques, les commerçants et les consommateurs. Pour les partenaires, cette démonstration valide la capacité des acteurs de l’écosystème à orchestrer des parcours d’achat impliquant des agents d’IA, depuis la recommandation jusqu’au paiement. Worldline, Crédit Agricole et Mastercard estiment ainsi contribuer à la structuration d’un cadre technique et opérationnel susceptible d’accompagner le déploiement à plus grande échelle de ces nouveaux modèles de commerce en France et en Europe. 

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