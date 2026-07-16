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Accessibilité numérique 

48 000 étudiants formés pour combler le retard des entreprises 

Treize établissements intégreront l'accessibilité numérique à leurs cursus dès la rentrée 2026. Une initiative qui cible 48 000 étudiants alors que les entreprises françaises restent largement en retard sur le sujet. 

Fiona Slous

Fiona Slous

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 16 juillet 20261 min de lecture
48 000 étudiants formés pour combler le retard des entreprises
Adobe Stock

Seulement 0,77 % des organisations françaises déclarent être totalement conformes au Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA). Dans ce contexte que treize établissements d'enseignement supérieur, dont le Cnam, l'Université de Lille, Centrale Lyon et Skema Business School, intégreront dès la rentrée 2026 un module consacré à l'accessibilité numérique, à l'initiative de la Contentsquare Foundation. Objectif affiché, sensibiliser 48 000 étudiants supplémentaires aux enjeux de conception inclusive. Chaque établissement déploiera un module de e-learning de deux heures abordant les différents types de handicap, les technologies d'assistance, les référentiels RGAA et WCAG ainsi que les enjeux juridiques et économiques associés. L'ambition est de faire sortir l'accessibilité du seul périmètre des experts techniques pour en faire une compétence transversale, au même titre que la data ou le design. Et ce, auprès de futurs ingénieurs, managers, communicants ou enseignants-chercheurs appelés à piloter des projets numériques. 

Former les décideurs de demain 

Former les étudiants revient aussi à répondre à un problème structurel du marché. Selon l'Observatoire de l'accessibilité numérique de la Fédération des Aveugles de France, seules 3,1 % des organisations respectent aujourd'hui leurs obligations d'affichage, tandis que plus d'un milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap susceptible de limiter leur accès aux services numériques, rappelle l'OMS. Dans un contexte où les exigences réglementaires se renforcent et où l'accessibilité s'impose progressivement comme un critère de qualité des produits numériques, les établissements d'enseignement supérieur deviennent un nouveau terrain d'action. La démarche portée par la Contentsquare Foundation mise ainsi sur un changement en amont, avant l'entrée des diplômés en entreprise. Reste à savoir si cette sensibilisation suffira à transformer des pratiques qui, jusqu'ici, peinent encore à dépasser le stade de l'obligation réglementaire. 

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