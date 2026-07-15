Alliancy - Numérique & Business

Article partenaire

Transformation agentique des DSI et des ESN : la vision d'Inetum

Philippe Bécane, SVP Head of Agentic Apps & Cloud chez Inetum, livre son analyse des transformations profondes des modes de fonctionnement que l’IA agentique entraîne dans les DSI.

Philippe Bécane

Philippe Bécane

SVP Head of Agentic Apps & Cloud - INETUM

Inetum

Inetum

Leader européen des services numériques

Publié et mis à jour le 15 juillet 20262 min de lecture
Transformation agentique des DSI et des ESN : la vision d'Inetum

Fort de l’utilisation par ses propres équipes d’agents IA et de sa participation à l’étude organisée dans le cadre du programme « What’s Next, CIO ? » d’Alliancy, Philippe Bécane revient sur les principaux facteurs de changement amenés par l’agentique au sein des DSI.

Pour télécharger l'étude Alliancy "L’IA générative et agentique au service de la DSI en 2026", cliquez ici

Il décrit le mouvement de réinternalisation initié par de nombreux CIO, laissant craindre un impact majeur sur les nombreuses ESN du marché. Adaptation rapide des infrastructures, recours accru au cloud, support technique et fonctionnel aux utilisateurs, chaîne de développement… Les sujets qui nécessiteront pourtant de collaborer avec les ESN pour s’emparer véritablement de l’agentique sont nombreux.

Dans l’analyse de Philippe Bécane, les thèmes de l’urbanisation et de la sécurité des données reviennent au premier plan de l’agenda des CIO. La création de flottes d’agents IA est-elle pensable à l’ère du « zéro trust » ? Une meilleure structuration des données est un prérequis fondamental pour mener des projets de transformation d’ampleur, mais ce n’est pas le seul facteur de contrainte. « Il paraît inévitable que les coûts de l’IA soient revus à la hausse dans les mois à venir », prévient Philippe Bécane. Inetum a déjà réalisé des évaluations des impacts budgétaires que les changements de pratiques des plateformes d’IA risquent d’entraîner au sein des directions des systèmes d’information. « Pour rester en maîtrise, il va falloir mieux mesurer les coûts, mais aussi le ROI : c’est du FinOps, et les ESN vont devoir aider en la matière », détaille l’expert, en revenant sur la différence que peut faire l’externalisation dans cette équation. L’occasion, aussi, pour lui de revenir sur quelques conseils clés à destination des DSI en transformation.

INETUM est Strategic Partner de « What’s Next, CIO ? », le cercle des leaders pour un numérique porteur de sens. Tout au long de l’année, les partenaires stratégiques du cercle s’engagent à faire progresser l’écosystème du numérique par le partage de pratiques et la confrontation d’avis. Ils se mettent au service de la communauté des CIO pour leur permettre d’anticiper et d’incarner le changement dans leurs organisations.

Lire l'étude What's next, CIO ? , d'Alliancy sur le sujet

Etude L’IA générative et agentique au service de la DSI en 2026

L’IA générative et agentique au service de la DSI en 2026
Enjeux, maturité et feuille de route des DSI en 2026

L'IA ne transforme plus seulement les métiers : elle transforme désormais la DSI elle-même. Développement, support, cybersécurité, gouvernance, relation avec les ESN, compétences… c'est tout l'operating model de la fonction IT qui est en train d'évoluer.

Dans cette première étude What's next, CIO ? en 2026, découvrez les enseignements issus d'entretiens approfondis menés avec une douzaine de CIO de grandes organisations françaises, réunis par Alliancy autour d'un même objectif : comprendre comment les DSI les plus avancées préparent dès aujourd'hui leur transformation.

Télécharger l'étude

Autres articles

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale réclame un « zéro Microsoft »

Souveraineté numérique

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale réclame un « zéro Microsoft » 

Après six mois d'enquête, l'Assemblée nationale dresse un constat sévère sur la dépendance numérique française et propose un zéro Microsoft dans les écoles, des golden shares et un moratoire sur les data centers.

Face aux cyberattaques, seize solutions de sécurité comparées en conditions réelles

Protection des entreprises

Face aux cyberattaques, seize solutions de sécurité comparées en conditions réelles

AV-Comparatives publie les résultats de son Business Security Test mené entre mars et juin 2026. Le comparatif évalue seize solutions de protection des terminaux dans un contexte de multiplication des attaques contre les entreprises. 

Pour la région Ile-de-France, souveraineté doit rimer avec interopérabilité et réversibilité

Pour la région Ile-de-France, souveraineté doit rimer avec interopérabilité et réversibilité

Sur la souveraineté numérique, l'Île-de-France privilégie les acteurs nationaux tout en restant pragmatique. Bernard Giry, DGA Transformation Numérique, fait le point.

IA et semaine de 32h : le tempo responsable du label Baco Music

GreenTech Forum 2026 

IA et semaine de 32h : le tempo responsable du label Baco Music

Le label Baco Music architecture ses process avec l’IA pour parvenir à réussir son passage à la semaine de 32h et se recentrer sur l'essentiel : la musique. 

Préférences de consentement