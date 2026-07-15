Transformation agentique des DSI et des ESN : la vision d'Inetum

Philippe Bécane, SVP Head of Agentic Apps & Cloud chez Inetum, livre son analyse des transformations profondes des modes de fonctionnement que l’IA agentique entraîne dans les DSI.

Fort de l’utilisation par ses propres équipes d’agents IA et de sa participation à l’étude organisée dans le cadre du programme « What’s Next, CIO ? » d’Alliancy, Philippe Bécane revient sur les principaux facteurs de changement amenés par l’agentique au sein des DSI. Pour télécharger l'étude Alliancy "L’IA générative et agentique au service de la DSI en 2026", cliquez ici Il décrit le mouvement de réinternalisation initié par de nombreux CIO, laissant craindre un impact majeur sur les nombreuses ESN du marché. Adaptation rapide des infrastructures, recours accru au cloud, support technique et fonctionnel aux utilisateurs, chaîne de développement… Les sujets qui nécessiteront pourtant de collaborer avec les ESN pour s’emparer véritablement de l’agentique sont nombreux.

Dans l’analyse de Philippe Bécane, les thèmes de l’urbanisation et de la sécurité des données reviennent au premier plan de l’agenda des CIO. La création de flottes d’agents IA est-elle pensable à l’ère du « zéro trust » ? Une meilleure structuration des données est un prérequis fondamental pour mener des projets de transformation d’ampleur, mais ce n’est pas le seul facteur de contrainte. « Il paraît inévitable que les coûts de l’IA soient revus à la hausse dans les mois à venir », prévient Philippe Bécane. Inetum a déjà réalisé des évaluations des impacts budgétaires que les changements de pratiques des plateformes d’IA risquent d’entraîner au sein des directions des systèmes d’information. « Pour rester en maîtrise, il va falloir mieux mesurer les coûts, mais aussi le ROI : c’est du FinOps, et les ESN vont devoir aider en la matière », détaille l’expert, en revenant sur la différence que peut faire l’externalisation dans cette équation. L’occasion, aussi, pour lui de revenir sur quelques conseils clés à destination des DSI en transformation.

INETUM est Strategic Partner de « What’s Next, CIO ? », le cercle des leaders pour un numérique porteur de sens. Tout au long de l’année, les partenaires stratégiques du cercle s’engagent à faire progresser l’écosystème du numérique par le partage de pratiques et la confrontation d’avis. Ils se mettent au service de la communauté des CIO pour leur permettre d’anticiper et d’incarner le changement dans leurs organisations.

Lire l'étude What's next, CIO ? , d'Alliancy sur le sujet