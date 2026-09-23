À Nantes, l’IA remet la data sur le devant de la scène  

L’IA s’est invitée sur l’enseigne du salon de la Data et de l’IA en 2023. Trois ans plus tard, elle rappelle surtout aux entreprises leurs vieux dossiers data. Ce 22 septembre, 2 000 participants ont rempli la Cité des Congrès de Nantes pour la 11e édition du Salon de la Data et de l’IA. Les décideurs IT y représentaient 30 à 40% du public, selon les organisateurs. Dans les allées fourmillantes, l’IA agentique s’est affichée sur les écrans et les panneaux. Dans les salles, les questions ont changé. Elles portaient sur l’application et les conditions de déploiement. “Entre les usages envisageables et leur déploiement dans l’entreprise, il reste un monde à franchir”, a estimé Thomas Fournaise, fondateur du Salon de la Data et de l’IA. Le programme a épousé ce changement de maturité avec des retours d’expérience sur le passage en production ou la gouvernance des agents. “Les visiteurs veulent savoir comment faire fonctionner ces technologies dans leur organisation”, a-t-il poursuivi. La promesse technologique ne suffit plus. On réclame le mode d’emploi.

L’IA remet la data sur la table

Ironie du cycle technologique, l’IA générative n’a pas enterré la data. Bien au contraire ! Elle l’a même rendue incontournable. Qualité des données, gouvernance et maîtrise des données sont revenues au contact des cas d’usage. “La data retrouve une place centrale avec les besoins de qualité et de connaissance des données”, a observé Thomas Fournaise. Même les dashboards ont refait surface. Deux expositions ont interrogé cette année leur conception et leur sens. Un retour aux bases à l’heure du self-service.