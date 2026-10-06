Alain Nguyen : faire équipe pour reprendre la maîtrise du numérique

L'engagement d'Alain au sein du pôle Études & Actions d'Alliancy associe deux convictions : éclairer les choix des dirigeants et réunir les conditions humaines et opérationnelles pour les concrétiser. Alain connaît les projets où tout doit être prêt à une date précise. À Paris 2024, aux côtés de Bruno Marie-Rose, il a construit une direction des systèmes d’information, recruté ses équipes et organisé la livraison de plus de 200 systèmes répondant aux besoins de 45 directions métiers. Il a aussi préparé leur exploitation pendant les épreuves, puis leur arrêt et la transmission des connaissances aux éditions suivantes. Une expérience qui engage autant la qualité des décisions que celle de la coopération.

Donner à chacun les moyens de contribuer

« Il faut que chaque personne sente que ce qu’elle fait est utile à tous. » Cette conviction, exprimée dans son témoignage Manager l’éphémère, résume sa manière de travailler. Avec les premiers collaborateurs de la DSI de Paris 2024, Alain a commencé par définir une raison d’être commune. Celle-ci a ensuite guidé le recrutement, les échanges avec les métiers et la relation aux partenaires. L’ambition devait être comprise et portée par chacun. Lorsque des projets dérivaient, il cherchait avec ses équipes les moyens de reprendre le contrôle, en faisant des difficultés rencontrées une occasion d’apprendre ensemble. Chez lui, l’exigence de résultat va avec l’attention aux personnes qui le rendent possible.

Cette pratique s’est construite dans plusieurs environnements : projets bancaires chez CSC, systèmes événementiels de l’Accor Arena et de Paris La Défense Arena, puis direction SI de transition chez Luminess. Elle lui permet d’aborder rapidement une situation, ses contraintes et les responsabilités à clarifier.

Faire des dépendances un sujet d’entreprise

Alain a mis cette expérience au travail en pilotant le premier Do Tank d’Alliancy, avec des organisations comme l’Urssaf et la CNAM. Son rôle : faire émerger, à partir des expériences de chacun, une démarche utilisable par d’autres dirigeants. Le collectif a construit un plan directeur autour de quatre axes : sensibiliser, planifier, intégrer, accompagner. Avec un radar d’évaluation, des outils d’autodiagnostic et des repères pour les achats, ces travaux relient les choix technologiques à la gouvernance, aux contrats et aux compétences. La maîtrise des dépenses et des dépendances prend ainsi une portée concrète : comprendre ce qui engage l’entreprise, préparer des alternatives crédibles et organiser les arbitrages avec la direction générale, les métiers, les achats et le juridique. La liberté de choix se construit dans cette coopération, puis s’entretient dans la durée.

Son implication dans EuroCommons, avec la Caisse des Dépôts, prolonge cet engagement. Qualification des besoins, identification des complémentarités, préparation des premières étapes de coopération : Alain contribue à donner une traduction opérationnelle aux ambitions collectives.

L’expérience des grands projets, au service d’un éclairage ciblé

Dans l’équipe des Ecosystem Advisors, cette expérience est mobilisable au moment où une décision se prépare : clarifier une priorité, éprouver une feuille de route, identifier un blocage d’organisation ou préparer un arbitrage de Comex.

Un entretien ciblé ou une confrontation entre pairs permet au dirigeant de prendre du recul, d’élargir ses options et de préciser la prochaine étape. C’est la vocation du pôle Études & Actions : associer l’expérience des praticiens aux études et aux enseignements du marché pour apporter rapidement les éclairages utiles. Alain y porte une ambition fidèle à son parcours : aider les dirigeants à faire des choix que leurs équipes comprennent, partagent et peuvent mettre en œuvre.