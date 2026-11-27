Arthur Mellerio a été nommé directeur de la transformation et de l'intelligence augmentée de Carmignac, une fonction nouvellement créée, annoncée le 24 novembre. Basé à Paris, il mettra en œuvre la stratégie du groupe en matière d'IA et coordonnera ses projets de transformation. Il devra notamment identifier les cas d'usage à plus fort potentiel et déployer les initiatives les plus prometteuses, pour renforcer les capacités d'investissement, créer de la valeur pour les clients et accélérer la prise de décision.

Pour Maxime Carmignac, directrice générale de Carmignac UK et membre du comité de développement stratégique du groupe, le potentiel de l'IA pour une organisation à taille humaine et agile comme Carmignac est immense, à condition d'un déploiement coordonné, rigoureux et rapide. « Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Arthur au sein de l'équipe. Son expérience dans les transformations technologiques sera un véritable atout », résume-t-elle dans un communiqué.

Du conseil aux start-ups du Crédit Agricole

Ingénieur diplômé de l'ESIEA, où il s'est spécialisé en gestion et direction d'entreprise, et titulaire d'une licence en business et systèmes d'information de l'Anglia Polytechnic University, au Royaume-Uni, Arthur Mellerio débute sa carrière dans le conseil. Il y passe plus de dix ans, d'abord chez Sia Conseil, puis chez Leading Management, auprès d'entreprises engagées dans des projets de transformation de grands groupes. Il rejoint ensuite le Crédit Agricole, où il occupe pendant neuf ans plusieurs postes de direction dans la transformation et le digital.

Dans le plus récent, directeur du développement des nouvelles activités de Crédit Agricole S.A., il supervisait la création et le développement de start-ups au sein de La Fabrique by CA, l'incubateur du groupe bancaire, et pilotait la stratégie d'intelligence artificielle de ces jeunes pousses, dont plusieurs initiatives conçues nativement autour de l'IA.

Arthur Mellerio dit avoir été séduit par « l'ouverture à l'innovation » de Carmignac. Pour lui, la technologie « n'a pas vocation à se substituer au jugement humain, mais à démultiplier l'expertise, la créativité et les convictions de chacun ». Carmignac, fondée en 1989 par Édouard Carmignac, est une entreprise indépendante : son capital appartient au fondateur, à sa famille et aux salariés. La société gérait 44,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2026, commercialisés dans 15 pays. Arthur Mellerio exercera depuis Paris.