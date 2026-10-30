Avec Alexandre Pottier, l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild a son nouveau DSI

Sept mois auront suffi pour convaincre. Arrivé en mars à l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild comme directeur adjoint des systèmes d'information et des technologies médicales, Alexandre Pottier en prend la direction en titre. Une nouvelle annoncée début octobre sur LinkedIn. Il succède à Jean-Christophe Hugon, qui avait lui-même pris la suite de Yannick Boursin : la troisième passation à la tête de cette DSI en quatre ans.

De l'AP-HP à l'Hôpital américain

Alexandre Pottier a fait ses armes à l'AP-HP, où il a été l'un des membres fondateurs du centre de services du domaine SI Patient, qui assure le support applicatif auprès de 72 000 professionnels de santé, et travaille sur les systèmes de gestion de laboratoires. En avril 2022, il rejoint l'Hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine, comme responsable des applications métiers et de la formation SI : un rôle de product manager où il mêle enjeux de DevOps, de run et de conduite du changement.

En mars 2026, il rejoint l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild comme directeur adjoint de la DSITM, avec un mandat : piloter la feuille de route SI 2027-2031 — convergence des dossiers patients informatisés, interopérabilité applicative, conformité réglementaire (HDS, ANSM) et déploiement de solutions d'IA appliquées au parcours patient et à la recherche clinique. La promotion d'octobre transforme ce mandat initial en responsabilité stratégique pleine et entière.

Un SI à l'heure de l'IA et du nouveau bâtiment

La feuille de route tombe à point. L'établissement, ESPIC spécialisé dans les pathologies tête et cou — ophtalmologie, neurosciences, ORL —, a doublé son activité en moins de dix ans et prend en charge près de 300 000 patients par an, dont 1 000 AVC par exemple. Il achèvera en 2027 un vaste programme de restructuration et d'agrandissement, qui a été adossé à un projet institutionnel de 5 années, misant sur la robotique, les thérapies géniques et l'intelligence artificielle.

La DSI, dont le périmètre intègre le biomédical et la cybersécurité, doit tenir ce rythme : l'établissement était d'ailleurs représenté au workshop-dîner organisé par Alliancy le 15 octobre dernier sur l'industrialisation de l'IA dans le parcours patient. Sous l'autorité du directeur général Julien Gottsmann, il reviendra au nouveau DSI de transformer les promesses de l'IA — détection automatisée sur imagerie, aide à la décision clinique — en usages sûrs, interopérables et conformes.