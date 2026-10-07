Avec Mistral Large 4, Mistral AI mise sur l'open weight et la cyberdéfense

Mistral AI a dévoilé mardi 6 octobre son nouveau modèle d'intelligence artificielle, avec lequel l'entreprise française espère revenir dans la course face aux acteurs américains et chinois à l'origine de ChatGPT, Claude ou DeepSeek. Baptisé Mistral Large 4 (ML4) et surnommé le "Chonk" (dodu), il s'agit d'un modèle dit "open weight", dont les paramètres et l'architecture seront rendus publics. L'opération doit donner à la jeune pousse l'élan nécessaire pour continuer à exister dans une compétition mondiale de plus en plus concurrentielle et coûteuse. À ce jour, les IA les plus avancées sont toutes américaines ou chinoises, qu'il s'agisse des modèles ouverts ("open source" ou "open weight"), gratuits, téléchargeables et modifiables, ou des modèles fermés d'Anthropic, d'OpenAI et de Google.

Une publication des paramètres le 27 octobre

Dans un communiqué, Mistral affirme que son modèle se classe « parmi les meilleurs » du genre en matière de performances. Il peut d'ores et déjà être testé sur Mistral Studio, et ses paramètres doivent être publiés le 27 octobre. D'ici là, l'entreprise entend travailler « avec les développeurs, spécialistes de la cybersécurité et autorités publiques » afin « d'évaluer plus en détail les capacités et le comportement » du modèle en conditions réelles. Conçu en Europe, ML4 analyse du texte et des images. Il compte 1 000 milliards de paramètres et a été entraîné pendant deux mois dans les centres européens de Mistral, sur plus de 160 langues, détaille le communiqué.

"Celui-là a demandé pas mal de travail préparatoire. Il a été entraîné et déployé sur notre propre infrastructure de calcul, et l'apprentissage par renforcement ne montre aucun signe d'essoufflement", a déclaré sur X Arthur Mensch, le patron de Mistral. La ministre déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff, a salué sur le même réseau "une nouvelle démonstration de ce que l'écosystème français de l'IA sait faire". "Fière de voir l'innovation française continuer d'avancer et de compter dans la course mondiale", a-t-elle ajouté.

La cyberdéfense comme argument de souveraineté

Lancée en 2023, l'entreprise met particulièrement en avant les performances du modèle en cybersécurité. Elles doivent permettre "aux entreprises et aux gouvernements de se défendre contre les acteurs malveillants " qui contournent les protections des modèles fermés pour mener des cyberattaques, selon le cofondateur Guillaume Lample. Les entreprises et les États "ne devraient pas avoir à dépendre d'un fournisseur de modèles fermés susceptible de désactiver arbitrairement leurs capacités de cyberdéfense", ajoute le communiqué. Mistral présente ML4 comme étant "à la pointe de la technologie" parmi les modèles open weight, notamment en "cyberdéfense" et pour les "tâches liées à l'industrie et à la finance". L'entreprise a publié des résultats de référence préliminaires et reconnaît que le modèle doit encore progresser dans plusieurs domaines.

Des performances au-dessus de la médiane du marché

Selon le site indépendant Artificial Analysis, la version de prévisualisation de Mistral Large 4 affiche des performances supérieures à la moyenne des modèles du marché, avec un score de 38 à son indice de référence contre une médiane de 26. Sa vitesse de génération dépasse également la moyenne du secteur, pour un coût d'utilisation jugé compétitif face à des modèles de performances comparables. L'annonce intervient moins d'un mois après une levée de fonds de 3 milliards d'euros, qui a valorisé Mistral à plus de 21 milliards d'euros. Un montant qui reste modeste au regard des géants américains : OpenAI, créateur de ChatGPT, a par exemple levé 122 milliards de dollars en début d'année. Plusieurs acteurs américains ont par ailleurs dévoilé des modèles si puissants que leurs versions grand public doivent être bridées en raison des risques de sécurité.