Bel nomme Sophie Lambert-Nicod pour mettre en oeuvre sa stratégie IA

Depuis le mois d'octobre, Sophie Lambert-Nicod cumule le titre de Chief AI Officer avec ses fonctions de directrice de la création de valeur de la transformation, qu'elle occupait déjà au sein du groupe basé à Suresnes. Aucune communication officielle n'a pour le moment accompagné cette nomination, officialisée sur Linkedin. Elle intervient alors que Bel fait de l'IA un pilier central de sa transformation.

Deux décennies de finance chez P&G et Coty

Diplômée de l'Essec, Sophie Lambert-Nicod fait toute sa carrière dans la finance des biens de consommation. Elle rejoint Procter & Gamble en 2004 comme responsable financière de l'équipe Carrefour pour la France, puis enchaîne les postes : contrôle interne France, finance de la stratégie marketing du groupe, direction financière de l'usine de Poissy puis du pôle Prestige France, qu'elle pilote jusqu'en 2015.

L'année suivante, elle bascule chez Coty à l'issue du rachat des activités beauté de P&G par le groupe de cosmétiques. Vice-president supply chain finance de la division Luxe, elle couvre un périmètre de plus d'un milliard de dollars de coûts, réparti sur cinq usines européennes, un site américain et 700 millions d'unités produites. Elle y accompagne la transition vers les processus issus de la fusion et encadre 38 collaborateurs sur sept sites.

Faire de l'IA un levier de valeur mesurable

Sophie Lambert-Nicod arrive chez Bel en 2019 comme responsable de la transformation de la finance, avant de prendre la direction de la création de valeur de la transformation. Une fonction centrée sur la mesure et la maximisation des gains des programmes du groupe. La directrice générale Cécile Béliot place la transformation digitale, adossée à l'IA et à la digitalisation de la chaîne de valeur, au cœur de la stratégie d'un groupe qui a réalisé 3,83 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, avec 11 000 collaborateurs, 29 sites de production et une présence dans plus de 120 pays. En 2024, la DSI du groupe, Valérie Bourbon, expliquait déjà dans Alliancy le plan de transformation informatique et la gouvernance de la donnée.

Pour l'heure, aucun calendrier ni objectif chiffré n'accompagne publiquement cette nouvelle prise de fonction. Mais avec un profil de Chief AI Officer issu de la finance plutôt que de la data, Bel assume visiblement une lecture économique globale de la technologie et de son ROI attendu.