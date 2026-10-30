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Binance piraté : Pyonyang soupçonné d'un casse de 6,3 milliards de dollars

Après Bybit et Bitget, les pirates nord-coréens sont soupçonnés d'avoir frappé Binance le 29 octobre. La plateforme chiffre les actifs touchés à 6,3 milliards de dollars.

Fiona Slous

Fiona Slous

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 30 octobre 2026
2 min.
Binance piraté : Pyonyang soupçonné d'un casse de 6,3 milliards de dollars

La Corée du Nord pourrait avoir frappé un nouveau géant des cryptomonnaies. Le 29 octobre, la plateforme Binance a subi une cyberattaque portant sur 6,3 milliards de dollars d'actifs. TRM Labs attribue l'opération avec un degré élevé de confiance à TraderTraitor, groupe lié à Pyongyang. L'enquête reste ouverte. Binance a suspendu temporairement les dépôts et retraits, tandis que ses partenaires ont gelé près de 3 milliards de dollars. La plateforme promet de couvrir les pertes. Ses premières investigations pointent vers l'ordinateur compromis d'un ingénieur DevOps. Les pirates auraient exploité cet accès pour déclencher des retraits frauduleux, sans dérober les clés privées des portefeuilles.

Les plateformes crypto infiltrées

L'attaque rappelle celle de Bitget, le 24 septembre. La plateforme avait perdu 351,6 millions de dollars après une manipulation de son système d'autorisation des transactions. TRM Labs avait déjà relevé des indices reliant l'opération à TraderTraitor. En février 2025, le même groupe avait été désigné par le FBI comme responsable du vol de 1,5 milliard de dollars chez Bybit. Ces opérations illustrent une évolution des méthodes d'intrusion. Les pirates ciblent les procédures internes pour obtenir des transferts frauduleux. Les campagnes de faux recrutements, notamment « Contagious Interview », leur servent également à compromettre des employés et leurs appareils.

Une industrie du piratage au service de Pyongyang

Avant même l'attaque de Binance, les vols de cryptomonnaies attribués à la Corée du Nord pourraient atteindre 1,04 milliard de dollars en 2026, sous réserve de confirmer l'implication de Pyongyang dans le piratage de Bitget. Ce serait la deuxième année la plus lucrative pour ces groupes, derrière 2025. Leur activité dépasse toutefois les plateformes financières. La société de cybersécurité S2W a recensé 99 cyberattaques étatiques liées à la Corée du Nord au premier semestre 2026. Washington accuse ces groupes de financer les programmes militaires du régime grâce aux fonds dérobés. Pyongyang rejette ces accusations, qu'il qualifie de "calomnie absurde".

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