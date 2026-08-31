Bull décroche le contrat du supercalculateur européen LUMI-AI à 387 M€

L'annonce marque une étape majeure pour la souveraineté technologique européenne. L'Entreprise commune EuroHPC (EuroHPC JU) et le consortium LUMI AI Factory ont sélectionné l'acteur français Bull pour la conception et la fourniture de LUMI-AI. Ce nouveau supercalculateur, dont le contrat s'élève à 387,8 millions d'euros, sera déployé au cours du second semestre 2027 dans le centre de données de CSC basé à Kajaani, en Finlande.

Le financement de cette infrastructure hautement stratégique est assuré à parité par EuroHPC JU et le consortium LUMI AI Factory, qui regroupe la Finlande, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Norvège et la Pologne. Véritable colonne vertébrale des futures "AI Factories" européennes, LUMI-AI aura pour mission de décupler la capacité actuelle en intelligence artificielle du continent et de presque doubler la puissance de calcul haute performance (HPC) du précédent supercalculateur LUMI.

Il s'agit du sixième contrat d'acquisition signé par l'Europe pour des systèmes spécifiquement optimisés pour l'IA. L'objectif politique et économique est clair : bâtir un écosystème puissant permettant aux PME, aux start-ups et aux chercheurs européens d'accéder à des ressources de classe mondiale pour accélérer l'entraînement et l'inférence des modèles d'IA, tout en continuant d'assurer des simulations scientifiques massives pour la santé ou le climat.

Une architecture technologique de pointe et souveraine

Pour répondre aux exigences des charges de travail colossales liées à l'intelligence artificielle, Bull va s'appuyer sur sa dernière architecture BullSequana XH3500. Sur le plan matériel, LUMI-AI sera équipé des cartes graphiques (GPU) AMD Instinct MI430X de nouvelle génération et des processeurs AMD EPYC de 6e génération, dotés de 256 cœurs. Ce choix technologique fort vise à offrir une puissance de calcul inédite pour l'IA, mais il s'accompagne également de partenariats ciblés pour assurer le reste de la chaîne de valeur.

Ainsi, IBM a été retenu pour fournir une solution de stockage très haute performance basée sur IBM Storage Scale. De son côté, l'équipementier européen Nokia apportera son expertise sur les réseaux de centres de données. Ces technologies seront complétées par l'interconnexion propriétaire BXI (Bull eXascale Interconnect), présentée par Bull comme la seule technologie européenne d'interconnexion à très haute bande passante et à faible latence spécialement conçue pour les environnements hybrides HPC et IA.

Emmanuel Le Roux, CEO de Bull, souligne que ce projet valide la stratégie de l'entreprise : "De la conception des plateformes d'IA jusqu'aux infrastructures de calcul souveraines, notre mission est de fournir les technologies qui renforcent l'autonomie technologique de l'Europe."

Sobriété énergétique : le défi du refroidissement liquide

Au-delà de la puissance brute, la viabilité des supercalculateurs modernes se joue désormais sur le terrain environnemental. Les infrastructures liées à l'intelligence artificielle génèrent en effet une consommation électrique et une dissipation thermique considérables. Pour y faire face, le projet LUMI-AI a été pensé pour maximiser l'efficacité énergétique, en s'appuyant sur une alimentation fonctionnant exclusivement à partir d'électricité d'origine renouvelable.

L'innovation principale de cette installation réside dans l'utilisation de la solution brevetée de refroidissement liquide direct (Direct Liquid Cooling) développée par Bull. Contrairement aux méthodes traditionnelles par air, très gourmandes en énergie, cette technologie utilise de l'eau chaude pour refroidir directement les composants du système informatique de manière optimale.

Mais le projet va encore plus loin dans sa démarche d'économie circulaire. La chaleur fatale produite par le fonctionnement des serveurs de LUMI-AI sera récupérée et directement réinjectée pour alimenter le réseau de chauffage urbain de la ville de Kajaani. Cette approche globale devrait permettre à LUMI-AI de s'imposer comme l'une des infrastructures d'IA à grande échelle les plus écologiques et sobres au monde.