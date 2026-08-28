Un marché health tech européen porté par les validations réglementaires 

Les autorisations pleuvent, le marché accélère. Selon une étude de GlobalData, le marché européen de la santé numérique enregistrera une croissance annuelle moyenne de 6 % entre 2025 et 2035, porté par l'intégration croissante de l'intelligence artificielle aux pratiques cliniques. Le cabinet estime que l'Europe représente déjà 7 % du marché mondial de la digital health en 2025. Cette projection intervient alors que les logiciels d'IA médicale en Europe multiplient les homologations. Dernier exemple en date, la société française Median Technologies a obtenu le marquage CE pour son logiciel d'aide au dépistage du cancer du poumon eyonis LCS, quelques mois après son autorisation par la FDA américaine. Les outils d’IA franchissent le cap de l'expérimentation pour entrer dans les parcours de soins. L’imagerie médicale figure parmi les domaines de prédilection. L’IA assistent les radiologues, notamment dans la détection de lésions et la priorisation des examens.

Les freins persistent malgré la dynamique

Ces projections restent néanmoins soumises à plusieurs conditions. L'écosystème européen doit encore lever des freins techniques, réglementaires et organisationnels. Les logiciels d'IA médicale demeurent soumis à des procédures de certification exigeantes et leur déploiement suppose des infrastructures numériques suffisamment matures, des données interopérables ainsi qu'une confiance des professionnels de santé. L'Union européenne cherche justement à créer ce cadre avec le règlement sur l'Espace européen des données de santé (EHDS) et l'AI Act. Ils doivent tout deux favoriser le partage sécurisé des données tout en encadrant les systèmes d'IA à haut risque, dont les dispositifs médicaux. Reste que les prévisions de GlobalData apparaissent prudentes. D'autres études européennes anticipent un rythme de croissance plus élevé une fois le cadre réglementaire stabilisé et les infrastructures numériques davantage déployées. Il ne s'agit donc plus seulement de concevoir des algorithmes performants. L’enjeu réside dans leur capacité à s'intégrer durablement aux organisations hospitalières, sans alourdir les contraintes réglementaires, ni les pratiques cliniques.