Campus AI prépare jusqu’à 3 GW de capacité de calcul pour la France

Campus AI s’étend et les infrastructures numériques grandissent avec lui. La coentreprise réunissant Bpifrance, Mistral, Nvidia et la société d’investissement MGX annonce un projet d’extension, avec l’objectif de développer jusqu’à 3 GW de capacité de calcul sur le territoire national. « Chaque gigawatt doit faire fructifier la valeur en France, et non simplement la traverser », s’engage Thibaud Desfossés, président de Campus AI. Après s’être installé à Fouju, en Seine-et-Marne, un second site va être sélectionné par le consortium et ses partenaires, doublant leur investissement initial. Mistral profitera particulièrement du renforcement de ce partenariat. En effet, l’entreprise française aura un accès prioritaire à la capacité de calcul supplémentaire. « Mistral est exactement le client fondateur pour lequel nous avons bâti Campus AI - un champion européen qui a besoin de calcul à grande échelle, et vite », ajoute Thibaud Desfossés.

L’opportunité Mistral

En tant que premier client du Campus, il devrait y déployer jusqu’à 200 MW à lui seul. Un objectif cohérent avec sa feuille de route, visant à sécuriser 1 GW de capacité de calcul d’ici 2030. L’initiative se veut également exemplaire, en utilisant une énergie nucléaire décarbonée et une architecture de refroidissement sans eau. Elle devrait aussi être créatrice de milliers d’emplois et permettre à tout l’écosystème français de bénéficier de cette nouvelle annonce, faite à l’occasion du sommet Choose France, organisé chaque année à Versailles.

Le projet s’appuiera ainsi sur un écosystème de partenaires publics, industriels, académiques et technologiques, réunissant notamment Bouygues, EDF, l’École Polytechnique, RTE et Sipartech, fournisseur français d’infrastructures en fibre optique à haute capacité, autour des enjeux d’infrastructures, d’énergie, de recherche et de connectivité.

Il y a un an déjà, au même endroit, était annoncée la création de Campus AI.